/অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: কোন বিরাট চমক অপেক্ষা করছে রাজ্যের মহিলাদের ভাগ্যে?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের নারীদের আর্থিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী সম্ভাব্য বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র সূচনা করতে চলেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তার টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে এই প্রকল্প চালু হওয়াকে রাজ্যের নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল।
নেতাজি ইন্ডোরে মেগা আয়োজন
মুখ্যমন্ত্রীর এই মেগা কর্মসূচিকে ঘিরে নবান্ন এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সূত্রের খবর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১২ হাজার মহিলার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বেশ কয়েকজন মহিলার হাতে প্রতীকীভাবে এই অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ তুলে দিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। একই সঙ্গে বাকি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ব্যাংক স্থানান্তরের (DBT) মাধ্যমে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।
১ কোটি ৫ লক্ষ নারীর আর্থিক সুরক্ষা
রাজ্য সরকারের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ ও শহরঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ও সাধারণ পরিবারের মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ফলে মহিলারা তাঁদের দৈনন্দিন ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি নিজেদের মতো করে সঞ্চয় বা ছোট ব্যবসার কথাও ভাবতে পারবেন। নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এত বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার কাছে একযোগে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার এই রেকর্ড রাজ্যের নারী ক্ষমতায়নের রূপরেখাই বদলে দেবে।
নবান্নের প্রস্তুতি তুঙ্গে
প্রশাসনিক স্তরে যাতে টাকা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে কোনও ধরণের প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ব্যাংকিং জটিলতা না তৈরি হয়, তার জন্য অর্থ দফতর ও ব্যাঙ্কগুলির সাথে ইতিমধ্যেই সমন্বয় বৈঠক সেরেছে প্রশাসন। বুধবারের এই মেগা ইভেন্ট সফল করতে নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যাতায়াত-- সব ব্যবস্থার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।
স্বাভাবিকভাবেই, অন্নপূর্ণা যোজনার এই আনুষ্ঠানিক দিনক্ষণ সামনে আসতেই রাজ্যের কোটি কোটি মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের এই রাজকীয় মঞ্চ থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে নারী কল্যাণের এক নতুন অধ্যায়।
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