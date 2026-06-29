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অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: কোন বিরাট চমক অপেক্ষা করছে রাজ্যের মহিলাদের ভাগ্যে?

Annapurna Yojana: রাজ্য সরকারের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ ও শহরঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ও সাধারণ পরিবারের মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ফলে মহিলারা তাঁদের দৈনন্দিন ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি নিজেদের মতো করে সঞ্চয় বা ছোট ব্যবসার কথাও ভাবতে পারবেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:56 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: কোন বিরাট চমক অপেক্ষা করছে রাজ্যের মহিলাদের ভাগ্যে?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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