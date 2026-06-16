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Suvendu Adhikari North Bengal visit: আগের মুখ্যমন্ত্রী ঘুরতে আসতেন, আমি কাজ ও উন্নয়নের জন্য আসব: পাহাড়ে গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

Suvendu Adhikari North Bengal visit:  '২০০৯ সাল থেকে বারবার পাহাড়ে পদ্মফুল ফুটেছে। পাহাড়ে উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করবে রাজ্য সরকার। নির্বাচনী ইস্তাহারে যা যা ছিল, তা পূরণ হবে'

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:26 PM IST
Suvendu Adhikari North Bengal visit: আগের মুখ্যমন্ত্রী ঘুরতে আসতেন, আমি কাজ ও উন্নয়নের জন্য আসব: পাহাড়ে গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর
Image Credit: পাহাড়ে উন্নয়ন-বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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