/Suvendu Adhikari North Bengal visit: আগের মুখ্যমন্ত্রী ঘুরতে আসতেন, আমি কাজ ও উন্নয়নের জন্য আসব: পাহাড়ে গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর এবার উত্তরবঙ্গ সফরে শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'পাহাড়ের মানুষের প্রত্য়াশা পূরণ করবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের প্রকল্প চালু হবে পাহাড়ে'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'উন্নয়ন ও কাজের জন্য় আসবেন, ঘুরতে আসবেন না'।
একদিনের সফরে কার্শিয়াংয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে জনসভায় তিনি বলেন, '২০০৯ সাল থেকে বারবার পাহাড়ে পদ্মফুল ফুটেছে। পাহাড়ে উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করবে রাজ্য সরকার। নির্বাচনী ইস্তাহারে যা যা ছিল, তা পূরণ হবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'তোলাবাজি, কাটমানি ছাড়া আর কিছুই হয়নি আগের সরকারের আমলে। কিন্তু নতুন সরকার এই তোলাবাজি, কাটমানি বরদাস্ত করবে না। জিটিএ-তে দুর্নীতি হয়েছে। এই সরকারের আমলে হবে না'। তাঁর কথায়, 'আগের মুখ্যমন্ত্রী এখানে ঘুরতে আসতেন। আপনাদের ভাই শুভেন্দু পাহাড়ে ঘুরতে আসবে না'।
জিটিএ-তে যে দুর্নীতি হয়েছে, সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'যাঁরা চুরি করেছেন, তাঁদের জেলে ভরা হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। যাঁরা লুটেছে, তাঁদের জেলের ভিতরে ঢোকানোর কাজ করবে আমাদের সরকার। পাহাড়ে সব বন্ধ চা-বাগান খুলবে। বস্তুত, কালিম্পঙে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু।
২০০৯ সাল থেকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে। সেবার জিতেছিলেন যশবন্ত সিংহ। ২০১৪ সালে বিজেপির টিকিটে দার্জিলিংয়ের সাংসদ হন সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিয়া। এরপর ২০১৯ ও ২০২৪ পরপর দু'বার জিতেছেন বিজেপির রাজু সিং বিস্তা। মাস খানেক আগেও উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। তখন অবশ্য তাঁর সফর সীমাবদ্ধ ছিল শিলিগুড়িতে। পরে আবার উত্তরবঙ্গ গেলেও পাহাড়ে যাননি।
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