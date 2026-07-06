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বারুইপুর কাণ্ডের বিগ ব্রেক! গর্জে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে'

Baruipur Incident: বারুইপুর কাণ্ডে ইতোমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার এবং তিনজনকে আটক করা হয়। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশ। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন যে, সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:24 PM IST
বারুইপুর কাণ্ডের বিগ ব্রেক! গর্জে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বারুইপুর কাণ্ডের বিগ ব্রেক! গর্জে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট'
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