বারুইপুর কাণ্ডের বিগ ব্রেক! গর্জে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে'

অয়ন ঘোষাল: বারুইপুর কাণ্ডে জিরো টলারেন্স মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে বলে সাফ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট অর্থাত্ সর্বোচ্চ শাস্তির নির্দেশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'অন্যান্য যা যা ঘটেছে তার সঙ্গে সামশেরগঞ্জ, বেল ডাঙার মিল পাচ্ছি। তদন্ত চলছে। কাউকে ছাড়ব না। এর থেকে বেশি কিছু তদন্ত চলাকালীন আমার বলা উচিত নয়।'
আগামীকাল বারুইপুর পুলিস সুপারের দফতরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গতকাল বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। সিট তৈরি হয়েছে। পলাতক দুই ব্যক্তির সঙ্গে আসামিদের কথোপকথনের প্রমাণ মিলেছে। পরিবার ঠিক যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন ঠিক সেইভাবে পাবেন। মিসিং ডাইরি হওয়ার পর স্থানীয় পুলিস প্রশাসন যদি যথেষ্ট সচেষ্ট না হয়ে থাকে, কারো কোন গাফিলতি থাকলে পুলিস কর্মীকে দরজা দেখিয়ে দেব। নির্যাতিতার বাবা যা যা চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী সাধ্য অনুযায়ী তাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ন্যায় বিচার পাবেন। ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের জন্য যা যা সুপারিশ করা দরকার রাজ্যের সরকার করবে।'
তিনি আরও বলেন, 'দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিন জন আটক। আইন আইনের পথে চলছে। কিন্তু জনরোষ! আন্দোলনের নামে মব লিঞ্চিং! আইন এখন রয়েছে রাজ্যে। শক্তপোক্ত সরকার। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট তো দেবই। সঙ্গে সেইসব অতৃপ্ত আত্মা যারা ট্রেন লাইনে কাঠের ব্লক ফেলে ট্রেন আটকানো বা মব লিঞ্চিং করেছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করব। রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। ২০১৯ সালের CAA বিরোধী আন্দোলন বা গত বছরের ওয়াকফ বিল বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিল পাচ্ছি। প্রথম অপরাধের তো বিচার দেবই। বাকি যা যা বললাম এমন ভোগাবো যে টের পাবে।'
কী ঘটে বারুইপুরে?
বারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। রবিবার এই ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বারুইপুর। খুনে অভিযুক্ত সন্দেহে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিস। আটক করা হয়েছে তিনজনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এই ঘটনায় SIT গঠন করেছে।
পরিবারের সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার বিকেল চারটে থেকে নিখোঁজ ছিল নির্যাতিতা। খাবার কেনার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। গতকাল রবিবার বাড়ির কাছেই একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে দিয়েছিল চার যুবক। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে। এরপরই পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধ করেন তাঁরা। অবরোধ সর্যপুর স্টেশনেও। বন্ধ হয়ে যায় শিয়ালদহ-নামাখানা লাইনে ট্রেন চলাচল।
নাবালিকার প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
রবিবারই মৃত নাবালিকার ময়নাতদন্ত হয়ে গিয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে নাবালিকার ওপর চরম শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পুলিস মামলার ধারা কঠোর করেছে। আগে শুধুমাত্র খুনের মামলা ছিল। এখন তার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর 'পকসো' (POCSO) আইনের ধারা যুক্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে যে এই অপরাধের সঙ্গে মূলত চারজন যুক্ত ছিল। যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ পাওয়া গেছে। ধৃতদের সোমবারই আদালতে পেশ করা হয়। কোর্টে ধৃত ২ জনের ১৪ দিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন। পুলিস জানতে চায় অপরাধের সঠিক সময় কী ছিল এবং ঘটনার পর তারা কোথায় পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এই মামলায় 'আনন্দ' নামে আরও এক যুবকের নাম উঠে এসেছে। পুলিস তার খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।
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