  Bengal Weather Update: অবিশ্বাস্য মার্চ, ১১ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা; রেকর্ড শীতলতা শহরে, কলকাতায় বেঙ্গালুরু

Bengal Weather Update: অবিশ্বাস্য মার্চ, ১১ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা; রেকর্ড শীতলতা শহরে, কলকাতায় বেঙ্গালুরু

Bengal Weather Update Today: অবিশ্বাস্য মার্চ! অবিশ্বাস্য ঘটনা মার্চের কলকাতায়! চৈত্রের স্বভাবতই উষ্ণ আবহে রেকর্ড শীতলতা অনুভব করল শহর-কলকাতা। কতদিন চলবে এমন ওয়েদার? কী জানা যাচ্ছে হাওয়া-খবরে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 22, 2026, 09:55 AM IST
Bengal Weather Update: অবিশ্বাস্য মার্চ, ১১ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা; রেকর্ড শীতলতা শহরে, কলকাতায় বেঙ্গালুরু
অকালবসন্ত নয়, অকাল শীতে জর্জরিত শহর-কলকাতা! ক'দিন চলবে এমন? (ফাইল ছবি)

অয়ন ঘোষাল: মার্চের শেষের দিকে এত শীত-শীত ভাব (Wintry Weather) শেষ কবে অনুভব করেছেন শহরবাসী? মনে করা হয়তো কঠিন হবে! অবিশ্বাস্য ঘটনা মার্চের কলকাতায়! রেকর্ড শীতলতা অনুভব করল কলকাতা (Coldest March)। মার্চের এই সময় সাধারণ ভাবে দিনের তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে। শনিবার তার বদলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি! ভাবা যায়! 

অবিশ্বাস্য মার্চ!

অবিশ্বাস্য ঘটনা মার্চের কলকাতায়! মার্চের শেষের দিকে এত শীত-শীত ভাব শেষ কবে অনুভব করেছেন শহরবাসী? মনে করা হয়তো কঠিন হবে! গতকাল ২১ মার্চ শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার থেকে ১১ ডিগ্রি নীচে নেমে গেল! শীতল দিন তো বটেই! কার্যত রেকর্ড শীতলতা অনুভব করল কলকাতা। 

টানা বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ

মার্চের এই সময় সাধারণ ভাবে দিনের তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে। গতকাল তার বদলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি! সঙ্গে টানা বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ এবং সারাদিন ধরে দমকা শীতল ঝোড়ো হাওয়া। এসবের কারণেই এই রেকর্ড পারদ পতন। 

এক ধাক্কায় ২৯!

আজ, রবিবার পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। আজ থেকে ধাপে ধাপে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। ফলে গতকালের ২৩-এর ঘরে নেমে যাওয়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজ দুপুরে এক ধাক্কায় ফের ২৯ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। 

কলকাতায় বেঙ্গালুরু

গতকাল রাতের পারদও এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৫ ডিগ্রি কম ছিল। আলিপুরে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৭ ডিগ্রি। অর্থাৎ, একদিনের জন্য হলেও মার্চে কার্যত বেঙ্গালুরুর মতো আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল কলকাতায়। আজ, রবিবার রাতের তাপমাত্রাও বেড়ে ২২ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছবে। 

লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন

আজ, রবিবার পর্যন্ত উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং আঞ্চলিক কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আছে। আগামীকাল সোমবার থেকে সার্বিকভাবে রাজ্যে আবহাওয়ার লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন। ঝড়বৃষ্টির সাপেক্ষে উন্নতি-ও বলা যেতে পারে। 

দক্ষিণে-উত্তরে

ঝাড়গ্রাম পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়া দক্ষিণের কোনো জেলায় ঝড়বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস নেই। একইভাবে উত্তরে কিছু জেলায় চলা টানা বৃষ্টিতে আজ, রবিবার দুপুরের পর ছেদ পড়তে চলেছে। তবে দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া এবং বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলিতে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

