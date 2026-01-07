English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা দক্ষিণের এইসব জেলায়, পাগল করা এই ঠান্ডা আর কতদিন!

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে শীতল দিনের পরিস্থিতি তিন জেলাতে। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে শীতল দিনের পরিস্থিতি আজ ও আগামিকাল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Jan 7, 2026, 08:12 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার রাতেও কলকাতা ১০ এর ঘরে। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.৩ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪ ডিগ্রি কম। কাল কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৭ ডিগ্রি কম। দিনে রাতে জবুথবু ঠান্ডা অন্ততঃ ১১ জানুয়ারি রবিবার পর্যন্ত। 

গতকাল সিউড়িতে ছিল ৬.৩ ডিগ্রি, কল্যানী ৭.১, বাঁকুড়া ৭.৩, পশ্চিম বর্ধমান ৭.৪, কৃষ্ণনগর ৮.২, উলুবেড়িয়া ৮.৪, বহরমপুর ৯.১, পুরুলিয়া ৯.৬, সল্টলেক ৯.৮, ব্যারাকপুর ১০, দমদম ৯.৭,  বসিরহাট ৯.৯, দীঘা ৯.৯। ফলে বোঝাই যায় কী পরিমাণ ঠান্ডার দাপট গোট দক্ষিণবঙ্গে চলছে।

দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা। আজ এবং আগামিকাল এই সতর্কতা থাকবে।  শীতল দিনের সতর্কতা হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে। আজ এই জেলাগুলিতে শীতল দিনের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। 

অতি ঘন বা ঘন কুয়াশার সতর্কতা উত্তর ২৪ পরগনা বীরভূম নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে। আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া জেলাতে সকাল গড়িয়ে বেলা বাড়লেও কুয়াশার সতর্কতা জারি থাকবে। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে। 

উত্তরবঙ্গে শীতল দিনের পরিস্থিতি তিন জেলাতে। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে শীতল দিনের পরিস্থিতি আজ ও আগামিকাল। দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। আগামী ৪৮ ঘন্টায় ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা থাকবে উত্তরবঙ্গে।

জানুয়ারি মাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড

*১৮৯৯ সালের ২০ শে জানুয়ারি ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বকালীন রেকর্ড।

**২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ৯.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

***২০১৮ সালে ৮ই জানুয়ারি ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

**২০২৩ সালে ৬ই জানুয়ারি ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

***২০২৬ সালের ৬ জানুয়ারি ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

****২০২৬ সালের ৭ জানুয়ারি ১০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে। এই সিস্টেমের কারণে হাওয়ার গতিপ্রকৃতি বদল। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের অবাধ হওয়ায় শীতল হচ্ছে বাংলা।

Bengal Weather Update
