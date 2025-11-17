Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার বাধা ঘূর্ণাবর্ত! একধাক্কায় বেশ অনেকটাই বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা...

Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার বাধা ঘূর্ণাবর্ত! একধাক্কায় বেশ অনেকটাই বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা...
West Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার গতিপথ রুদ্ধ করল বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত। কাল রাতে কলকাতার তাপমাত্রা বেড়ে ১৮.৫ ডিগ্রি। বুধবারের মধ্যে কলকাতায় রাতের পারদ ২০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: বাড়তে শুরু করল তাপমাত্রা। সাময়িক বিরতি ভোরের শীতল বাতাসের। টানা ৬ দিন ১৭-এর ঘরে থাকার পর কাল রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৮.৫ অর্থাৎ প্রায় ১৯ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। হাওয়ার অভিমুখ বদল। পশ্চিম ভারতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার গতিপথ রুদ্ধ করল বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ পূর্বের উষ্ণ বাতাসে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ভোরের দিকে কুয়াশা। বেলা বাড়লে প্রায় ৯০ শতাংশ জলীয় বাষ্পের হাত ধরে কিছুটা প্যাচপ্যাচে অস্বস্তি।
২) মঙ্গলবার, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের পারদ আরও অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। কার্যত মাটি হতে পারে শীতের হিমেল পরশ। শনিবারের পর মেঘলা আকাশ। মধ্য দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে যেটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
৩) ১৮, ১৯ এবং ২০ নভেম্বর রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় বাড়তে চলেছে কুয়াশার দাপট। কমতে পারে দৃশ্যমানতা। বিশেষত উপকূল এবং লাগোয়া কিছু জেলার দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশার প্রকোপ বেশি থাকার সম্ভাবনা।
৪) দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। এটি শ্রীলঙ্কা উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেছে। আরো একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে কোমোরিন এলাকায় সমুদ্রে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশান বা ঘূর্ণাবর্ত। আরো একটি ঘূর্ণাবর্ত জন্ম নিতে পারে শনিবার।
৫) বঙ্গে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তুরে হওয়ার দাপট কমবে। প্রাধান্য পাবে দক্ষিণ পূর্বের উষ্ণ হাওয়া। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেলায় জেলায় যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে গিয়েছিল তা ফের স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছাতে পারে। পশ্চিমী শুষ্ক ও শীতল হওয়ার প্রভাব কমবে। বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয়বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর সংমিশ্রনে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
৬) উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬/৭ দিন শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনো পরিবর্তন নেই।
৭) উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের কিছু জেলায় হওয়া বদল। তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে। পার্বত্য জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
৮) টানা ৬ দিন ১৭ এর ঘরে থাকার পর কাল রাতে কলকাতার তাপমাত্রা বেড়ে ১৮.৫ ডিগ্রি। বুধবারের মধ্যে কলকাতায় রাতের পারদ ২০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে। কাল মঙ্গলবার থেকে বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা। রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ আর সঙ্গে কুয়াশা। তবে বেলায় শীতের আমেজ সম্পূর্ণ গায়েব হতে চলেছে এই সপ্তাহে। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আগামী ৬ দিন নেই।
৯) শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্রিশগড় রাজস্থান ঝাড়খন্ড উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তামিলনাডু পন্ডিচেরি করাই কালে। কেরালা লাক্ষাদ্বীপ ও কোমোরিন এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হতে পারে। তামিলনাডু উপকূলের সমুদ্র উত্তাল থাকবে।
