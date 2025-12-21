Bengal Winter Update: মরসুমের শীতলতম দিন! ঘন কুয়াশা আর ক্রমহ্রাসমান উষ্ণতা-আবহে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতেই কি বড়দিন?

Bengal Winter Update: মরসুমের শীতলতম দিন! ঘন কুয়াশা আর ক্রমহ্রাসমান উষ্ণতা-আবহে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতেই কি বড়দিন?
Bengal Weather Update Christmas Weather Update: সুখবর, শীতের ওমেই কাটবে বড়দিন? হ্যাঁ, তেমনই খবর। শীতের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গ ক্রিসমাস উদযাপন করবে। দিনের তাপমাত্রা কমেছে। কুয়াশা দীর্ঘাস্থায়ী হওয়ার কারণে বড়দিনে শীত অনুভূত হবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কম থাকবে ২৫ ডিসেম্বরে। বছরের পর বছর শীতের খরার মাঝে সুখবর বইকি!
সন্দীপ প্রামাণিক: এসে গেল বিকেলের আবহাওয়া (Afternoon Weather)। জানিয়ে দিলেন আবহাওয়াবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বললেন তিনি? বছরের পর বছর ধরে শীতের (Winter Season) খরার মাঝে মিলল সুখবর! আবহাওয়াবিদ সৌরীশবাবু জানিয়ে দিলেন, শীতের পশম গায়ে দিয়েই বড়দিন উদযাপন (Christmas Celebration) করবে দক্ষিণবঙ্গ। বাঃ! এর চেয়ে বড় সুখবর এই মুহূর্তে আর কী হতে পারে?
ঠান্ডা বড়দিন
সুখবর, শীতের পশম গায়ে দিয়েই বড়দিনের উদযাপন করবে দক্ষিণবঙ্গ। দিনের তাপমাত্রা কমেছে। কুয়াশা দীর্ঘাস্থায়ী হওয়ার কারণে বড়দিনে শীত অনুভূত হবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কম থাকবে ২৫ ডিসেম্বরে। প্রসঙ্গত, আজ, রবিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৪ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতনে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম
পশ্চিমবঙ্গের জন্য আগামী এক সপ্তাহ বৃষ্টিপাতের কোনও খবর নেই। দিনের তাপমাত্র কমেছে। স্বাভাবিক ভাবে ২৬ ডিগ্রি থাকার কথা। কিন্তু কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ২০-২১ ডিগ্রির মধ্যেই দিনের তাপমাত্রা রয়েছে এখন। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রির মতো কম। কম বড় কথা নয়।
কলকাতায়
কলকাতায় আগামী দু'দিন দিনের তাপমাত্রা ২১-২২ ডিগ্রি থাকবে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও দিনের তাপমাত্রা কমই থাকবে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে মিনিমাম টেম্পাচারটা কমবে। ২৫-২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রা কত থাকবে, জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা। কোচবিহার, মালদা, দার্জিলিংয়ে ঘন কুয়াশা থাকবে। আগামী দুই দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে এই সব অঞ্চলে। দার্জিলিং ৫-৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ১০-১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।
