/বিপাকে ঋতব্রত শিবির! কোটি টাকার সম্পত্তি লুকিয়ে ভোটে? বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের নামে পুলিসে নালিশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিপাকে ঋতব্রত শিবির! তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে থাকা হাওড়া জেলার বিধায়কের নামে পুলিসের কাছে নালিস। সম্পত্তির হিসেব লুকিয়ে ভোটে লড়ার অভিযোগ।
অভিযোগ, মেয়ের এবং পরিবারের সদস্যের নামে সম্পত্তি রাখা প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি লুকিয়ে নির্বাচন লড়েছেন বিধায়ক। মেয়ের নামে রয়েছে ৬টি জমি। যার মূল্য প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা। স্বামীর নামেও রয়েছে ৪টি সম্পত্তি। প্রতিটি সম্পত্তির দাগ নম্বর তুলে ধরে পুলিসের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আরও অভিযোগ, নির্বাচনের সময় কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হলফনামায় সেই সব সম্পত্তির তথ্য লুকানো হয়েছে।
ভোট বৈতরণী পার হতে হলফনামায় সম্পত্তির প্রকৃত হিসেব লুকিয়েছেন? এই মারাত্মক অভিযোগে এবার বড়সড় আইনি বিপাকে জড়ালেন তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে থাকা হাওড়া জেলার এক বিধায়ক। নির্বাচন কমিশনের কাছে দেওয়া হলফনামায় নিজের এবং পরিবারের বিপুল সম্পত্তির তথ্য গোপন করার অভিযোগে ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগেই পুলিসের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন অভিযোগকারীরা।
পুলিসের কাছে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের ওই বিধায়ক নিজের পরিবারের সদস্য এবং মেয়ের নামে থাকা কোটি টাকার সম্পত্তি লুকিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, বিধায়কের মেয়ের নামেই রয়েছে অন্তত ৬টি জমি, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, বিধায়কের স্বামীর নামেও ৪টি স্থাবর সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। অভিযোগকারীরা নামে-বেনামী প্রতিটি গোপন সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট ‘দাগ নম্বর’ উল্লেখ করে পুলিসের কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন।
আইন অনুযায়ী, নির্বাচনী হলফনামায় নিজের বা পরিবারের সম্পত্তির তথ্য গোপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই নির্বাচনী হলফনামায় জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই বিধায়কের পদ খারিজ হওয়াও অসম্ভব নয়। ফলে এই ঘটনা যে ঋতব্রত শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত, ঋতব্রত শিবিরে অস্বস্তি এটাই প্রথম নয়। এর আগেও ঋতব্রত শিবির অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্য়েই বেশ কয়েকজন বিধায়কের 'বিদ্রোহে'! কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীক ও ব্যাংক অ্য়াকাউন্ট নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে? এই বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। এমনই তখন দাবি করেছিলেন 'বেসুরো' বিধায়করা।
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