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বিপাকে ঋতব্রত শিবির! কোটি টাকার সম্পত্তি লুকিয়ে ভোটে? বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের নামে পুলিসে নালিশ

TMC rebellion MLA: মারাত্মক অভিযোগে এবার বড়সড় আইনি বিপাকে জড়ালেন তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে থাকা হাওড়া জেলার এক বিধায়ক। এই ঘটনা যে ঋতব্রত শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে তা বলাই বাহুল্য।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:52 PM IST
বিপাকে ঋতব্রত শিবির! কোটি টাকার সম্পত্তি লুকিয়ে ভোটে? বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের নামে পুলিসে নালিশ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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