CONG Leader Joins TMC: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তন; বিরোধীশিবিরে বড় ভাঙন, আরও শক্তিশালী তৃণমূল

  CONG Leader Joins TMC: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তন; বিরোধীশিবিরে বড় ভাঙন, আরও শক্তিশালী তৃণমূল

CONG Leader Joins TMC before WB Assembly Election 2026: মগরাহাট পশ্চিমে কংগ্রেস প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে। দলীয় পতাকা তাঁর হাতে তুলে দিলেন তৃণমূলের প্রার্থী সামীম আহমেদ। ভোটবঙ্গে বড় ব্য়াপার।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 26, 2026, 06:20 PM IST
ভোট-অঙ্কে কতটা এগিয়ে গেল তৃণমূল?

নকিব উদ্দিন গাজী: বঙ্গে ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। প্রথম দফার ভোট হয়ে গিয়েছে গত ২৩ এপ্রিলে। পরবর্তী ভোট তথা শেষ দফার ভোট আগামী ২৯ এপ্রিল (Second Phase Bengal Assembly Election 2026)। তার আগেই বড় পটবদল রাজ্য-রাজনীতিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় নির্বাচনের আগে বড়সড় রাজনৈতিক বদল। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সামীম আহমেদের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মাজিদ হালদার।

তৃণমূল আরও শক্তিশালী

এর আগেও হুমায়ুন কবীরের দলের এক প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে, একের পর এক বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যোগ দেওয়ায় মগরাহাট পশ্চিমে তৃণমূলের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এতে তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিরোধী শিবিরে ভাঙন

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিরোধী শিবিরে ভাঙন স্পষ্ট হচ্ছে। অন্য দিকে, তৃণমূল প্রার্থী সামীম আহমেদ জোরকদমে প্রচার চালিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর জনসংযোগ ও গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মাজিদ হালদার বলেন, “আমাদের মূল লক্ষ্য বিজেপিকে রোখা। মগরাহাট পশ্চিমে একমাত্র সামীমদাই বিরোধীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। কংগ্রেসের ভোট যাতে ভাগ না হয়ে যায় এবং বিজেপি যাতে তার সুযোগ না নিতে পারে, সেই কারণেই আমরা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছি।”

মা-মাটি-মানুষের...

এদিন তৃণমূল প্রার্থী সামীম আহমেদ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উন্নয়নমূলক কাজ ও মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারে অনুপ্রাণিত হয়েই বিরোধী শিবিরের নেতারা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, “মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। সেই কারণেই বিরোধীরা তৃণমূলের আদর্শকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসছেন।”

যোগদান অনুষ্ঠানে

এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম তৃণমূল যুব সভাপতি ইমরান হাসান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান সহ ব্লক নেতৃত্বের একাধিক ব্যক্তি। নির্বাচনের আগে এই যোগদানকে ঘিরে মগরাহাট পশ্চিমে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

দিকে দিকে ভাঙন

প্রসঙ্গত, এর আগেই খবর এসেছিল, বড়সড় ভাঙন হুমায়ুন কবীরের দলে। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তে ফের বীরভূমে বড়সড় ভাঙন ধরে হুমায়ুন কবীরের দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে। ভোটের জন্য টাকা দেওয়া হবে বলে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলে গতকাল বীরভূমের ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতানেত্রী আমজনতা উন্নয়ন পার্টি  ছেড়ে বীরভূম জেলার সভাধিপতি ও তৃণমূল নেতা কাজল শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। জানা গিয়েছিল, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শুভাশিস দাস, সিউড়ি-দুবরাজপুর এলাকার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির অবজারভার রুবিনা বিবি এবং নানুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী চিরণ দাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। পরে ফের বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী সামাদ শেখ লাভপুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ সিনহার হাত ধরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

