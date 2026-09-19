নন্দীগ্রামের কংগ্রেসের প্রার্থীর গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য: 'খুনের আসামী' মিলনকে মন্দারমণিতে নিয়ে যাওয়া হয়?

কিরণ মান্না ও পিয়ালি মিত্র: আসন্ন নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের মুখে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি। ১৮ সেপ্টেম্বর চণ্ডীপুর থানা এলাকার একটি গেস্ট হাউস থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। কংগ্রেস প্রার্থীর এই গ্রেফতারিতে একদিকে যেমন নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে হাত শিবির, তেমনই অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক 'খুনের মামলার আসামী'কে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি তুলে পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করেছে রাজ্য পুলিস।
কংগ্রেসের অভিযোগ
কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর জন্য মিলন প্রধানের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। একাধিক পুরোনো মামলার চাপ দেখিয়ে তাঁকে লড়াই থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হলেও তিনি পিছু হটতে রাজি হননি। কংগ্রেস সূত্রে দাবি, চণ্ডীপুরের গেস্ট হাউসে অভিযান চালিয়ে পুলিস তাঁকে গ্রেফতারের সময় সিঁড়ি দিয়ে কার্যত চ্যাংদোলা করে নামিয়ে আনে। সেই সময় উপস্থিত কংগ্রেস পর্যবেক্ষক শুভাশীষ ভট্টাচার্য বাধা দিলে পুলিস তাঁকেও গ্রেফতার করে।
কংগ্রেস নেতৃত্বের আরও গুরুতর অভিযোগ, গ্রেফতারের পর দুজনেরই চোখ বেঁধে নন্দীগ্রাম বা স্থানীয় থানায় না নিয়ে সরাসরি মন্দারমণিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আলাদা করে রাখলেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য নতুন করে চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে প্রার্থী কিংবা পর্যবেক্ষক-- কেউই সেই প্রস্তাবে সায় দেননি।
এরপর শনিবার সকালে মিলনকে আদালতে পেশ করা হয় এবং দুপুর তিনটে পর্যন্ত তাঁদের এজলাসে রাখা হয়। কংগ্রেসের মূল প্রশ্ন গ্রেফতারির সময়কাল নিয়ে। বিগত কোনও নির্বাচনে পুলিস তাঁকে স্পর্শ না করলেও প্রার্থী ঘোষণার পরেই কেন অতিসক্রিয় হয়ে উঠল প্রশাসন-- তা নিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখছে প্রদেশ কংগ্রেস। তবে পুলিসের দাবি তিনি এত বড় অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯ বছর ধরে পলাতক ছিলেন।
রাজ্য পুলিসের পাল্টা ব্যাখ্যা ও বিবৃতি
বিতর্কের মুখে রাজ্য পুলিসের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। পুলিসের দাবি, এই গ্রেফতারির পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই; সম্পূর্ণ আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পুলিসের মূল দাবিগুলো ও অভিযোগ কী কী?
দীর্ঘদিনের জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা: মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে আদালতের মোট চারটি বকেয়া নন-বেলেবল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট (NBW) জারি ছিল।
গুরুতর অপরাধের অভিযোগ: ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম ও খেজুরি থানার একাধিক মামলায় তিনি মূল অভিযুক্তদের একজন। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, অস্ত্র-সহ দাঙ্গা, প্রমাণ লোপাট এবং অন্যের ভিটেতে অনধিকার প্রবেশের মতো মারাত্মক ধারায় মামলা রয়েছে।
১৯ বছর ধরে পলাতক: পুলিসের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০৭ সাল থেকেই দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর ধরে তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পলাতক ছিলেন। চার্জশিটেও তাঁকে ‘পলাতক’ (absconder) হিসেবেই দেখানো হয়েছিল।
আদালতের রিপোর্ট: অতীতে বারবার চেষ্টা করেও তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া পরোয়ানা কার্যকর করা যায়নি। সেই কারণে আদালতে একাধিকবার ‘নন-এক্সিকিউশন রিপোর্ট’ (NER) জমা দেওয়া হয়েছিল।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা: পুলিসের দাবি, যেকোনও সাধারণ বা উপনির্বাচনের আগে সমস্ত পুরনো বকেয়া ওয়ারেন্ট কার্যকর করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের স্থায়ী নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নিয়ম ও বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবেই আত্মগোপন থেকে এলাকায় ফিরতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ভোটের আবহে এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রামের নির্বাচনী উত্তাপ চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। একদিকে পুলিস যখন আইনের শাসনের যুক্তি খাড়া করছে, অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি-- ভোট ময়দান ফাঁকা করতেই পুলিসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
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