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নন্দীগ্রামের কংগ্রেসের প্রার্থীর গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য: 'খুনের আসামী' মিলনকে মন্দারমণিতে নিয়ে যাওয়া হয়?

Nandigram By Election Congress Candidate Milan Pradhan: বিতর্কের মুখে রাজ্য পুলিসের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। পুলিসের দাবি, এই গ্রেফতারির পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই; সম্পূর্ণ আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:29 PM IST
নন্দীগ্রামের কংগ্রেসের প্রার্থীর গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য: 'খুনের আসামী' মিলনকে মন্দারমণিতে নিয়ে যাওয়া হয়?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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