Zee News Bengali
Congress Leader Death: গাড়ি দিয়ে পিষে কংগ্রেস নেতাকে খুন! মালদায় তীব্র চাঞ্চল্য...

Malda: গাড়ি দিয়ে পিষে কংগ্রেস নেতাকে খুনের অভিযোগ। পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুন বলে অনুমান। অভিযুক্ত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করেছে বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 7, 2025, 09:56 AM IST
Congress Leader Death: গাড়ি দিয়ে পিষে কংগ্রেস নেতাকে খুন! মালদায় তীব্র চাঞ্চল্য...

রণজয় সিংহ: মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও কংগ্রেস নেতাকে গাড়ি দিয়ে পিষে খুন করার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ দলেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন। পরিকল্পনা করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ মৃতর পরিবারের। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শিলিগুড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অভিযুক্ত বিপদ মণ্ডল থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন বলে, পুলিস সূত্রে খবর। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস।

মৃতের নাম নরেন্দ্রনাথ সাহা (৪৫)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া এলাকায়। কংগ্রেস পরিচালিত হরিশ্চন্দ্রপুর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সাহা। গতকাল রাতে বচসার পরেই নরেন্দ্রনাথকে গাড়ি দিয়ে পিষে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। বাকিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়িতে ভর্তি।

উল্লেখ্য, সোমবার বন্যাকবলিত উত্তরবঙ্গে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। রেহাই পাননি মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুও। অভিযোগ, রীতিমতো  ইট, পাথরের দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় তাঁদের গাড়িতে। স্রেফ বিধায়ক শঙ্কর ধাক্কা মারাই নয়, মারের চোটে মাথা ফাটে সাংসদের। রক্তে ভিজে যায় মুখ! প্রবল বিক্ষোভে শেষে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিজেপি সাংসদ, বিধায়করা।

বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাতে সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ''যেভাবে আমাদের দলের সহকর্মীরা, যাদের মধ্যে একজন বর্তমান সাংসদ ও বিধায়কও রয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অসংবেদনশীলতা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার করুণ রূপের স্পষ্ট প্রতিফলন'। সঙ্গে বার্তা, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস এই কঠিন পরিস্থিতিতে হিংসায় লিপ্ত না হয়ে মানুষের সাহায্যে আরও মনোযোগী হোক। আমি বিজেপি কার্যকর্তাদের আহ্বান জানাই, তারা যেন জনগণের পাশে থেকে চলতি উদ্ধার কাজে সহায়তা করে যান।'

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

