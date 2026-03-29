WB Assembly Election 2026: বহরমপুরে অধীর, মালতীপুরে মৌসম নুর, ২৮৪ আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস
WB Congress Candidate List 2026: এখনও ১০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। এখনওপর্য়ন্ত ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় নেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নাম
মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। মোট ২৮৪ আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এবার বহরমপুর থেকে লড়াই করছেন অধীর চৈধুরী। সদ্য কংগ্রেসে ফেরত আসা মৌসম বেনজির নুর লড়াই করবেন মালতীপুর থেকে। চাকুলিয়া থেকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরকে।
আগে থেকে ঠিক ছিল একাই লড়াই করবে কংগ্রেস। সেইমতো পুরনো ও নতুনদের নিয়ে প্রার্থী তালিকা সাজিয়েছে কংগ্রেস। ভবানীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন প্রদীপ প্রসাদ, রাসবিহারীতে আশুতোষ চ্যাটার্জী, বাগমুন্তেডি নেপাল মাহাত, বেলেঘাটায় সাইনা জাভেদ, বালিগঞ্জে রোহন মিত্র, মানিকতলায় লড়াই করছেন সুমন রায় চৌধুরী। হাসন থেকে লড়াই করছেন মিল্টন রশিদ।
উল্লেখ্য, এখনও ১০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। এখনওপর্য়ন্ত ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় নেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নাম। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন জরিয়াতুল হোসেন।
দেখে নিন তালিকা
1. মেখলিগঞ্জ (এসসি) — স্ম্টি. ইলা রানি রায়
2. মাথাভাঙ্গা (এসসি) — খিতেন্দ্র নাথ বর্মন
3. কুচবিহার উত্তর (এসসি) — পার্থ প্রতিম রায়
4. কুচবিহার দক্ষিণ — খোকন মিয়াঁ
5. সিতালকুচি (এসসি) — সুকোমল বর্মন
6. সিতাই (এসসি) — রবিন রায়
7. দিনহাটা — হরিহর রায় সিংহ
8. নাটাবাড়ি — বিশ্বজিৎ সরকার
9. তুফানগঞ্জ — দেবেন্দ্র নাথ বর্মা
10. কুমারগ্রাম (এসটি) — সুধাম লামা
11. কালচিনি (এসটি) — অঞ্জন চিক বড়াইক
12. ফালাকাটা (এসসি) — অক্ষয় কুমার বর্মন
13. মাদারিহাট (এসটি) — ড. জয় প্রফুল্ল লাকড়া
14. ধূপগুড়ি (এসসি) — হরিশ চন্দ্র রায়
15. ময়নাগুড়ি (এসসি) — যোগেন সরকার
16. জলপাইগুড়ি (এসসি) — সুদীপ্ত মহন্ত
17. রাজগঞ্জ (এসসি) — তুষার কান্তি রায়
18. ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি — রোহিত সিং সিসোদিয়া (গুড্ডু)
19. মাল (এসটি) — রাকেশ কুজুর
20. নাগরাকাটা (এসটি) — শিনু মুন্ডা
21. কালিম্পং — সান্তা কুমার প্রধান
22. দার্জিলিং — মাধব রাই
23. কার্সিয়াং — সরোজ কুমার ক্ষেত্রী
24. মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি) — অমিতাভ সরকার
25. শিলিগুড়ি — অলোক ধারা
26. ফাঁসিদেওয়া (এসটি) — স্ম্টি. নবনীতা তির্কি
27. চোপড়া — জাকির আবেদিন
28. গোয়ালপোখর — মাসুদ মোঃ নাসিম আহসান
29. চাকুলিয়া — আল ইমরান রামজ (ভিক্টর)
30. করণদিঘি — মুর্শিদ আলম
31. হেমতাবাদ (এসসি) — স্ম্টি. অনামিকা রায়
32. কালিয়াগঞ্জ (এসসি) — গিরিধারী প্রামাণিক
33. রায়গঞ্জ — মহিত সেনগুপ্ত
34. ইতাহার — অমল আচার্য
35. কুশমণ্ডি (এসসি) — বাবলু সরকার
36. কুমারগঞ্জ — গুলাম মর্তুজা মণ্ডল
37. বালুরঘাট — প্রদীপ কুমার মিত্র
38. তপন (এসটি) — বঙ্কিম চন্দ্র টোপ্পো
39. গঙ্গারামপুর (এসসি) — স্ম্টি. জুই বর্মন
40. হরিরামপুর — শুভাশিস পাল (সোনা)
41. হবিবপুর (এসটি) — রাজেন সোরেন
42. গাজোল (এসসি) — সঞ্জয় সরকার
43. চাঁচল — আসিফ মেহবুব
44. হরিশ্চন্দ্রপুর — মোস্তাকু আলম
45. মালতিপুর — স্ম্টি. মৌসুম নূর
46. রতুয়া — মোতাকিন আলম
47. মানিকচক — মোঃ আনসারুল হক
48. মালদা (এসসি) — ভূপেন্দ্র নাথ হালদার (অর্জুন)
49. ইংলিশ বাজার — মাসুদ আলম
50. মোথাবাড়ি — সায়েম চৌধুরী
51. সুজাপুর — মোঃ আব্দুল হান্নান
52. বৈষ্ণবনগর — স্ম্টি. মামুনি মণ্ডল
53. সামসেরগঞ্জ — নাজমে আলম
54. সুতি — আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস
55. জঙ্গিপুর — মোহাম্মদ ইমরান আলি
56. রঘুনাথগঞ্জ — নাসির শেখ
57. লালগোলা — মোঃ তৌহিদুর রহমান
58. ভগবানগোলা — স্ম্টি. অনু বেগম
59. রানীনগর — জুলফিকার আলি
60. মুর্শিদাবাদ — সিদ্দিকি আলি
61. নবগ্রাম (এসসি) — হিরু হালদার
62. খড়গ্রাম (এসসি) — ড. মন্দার কান্তি মণ্ডল
63. বুরওয়ান (এসসি) — সুজিত দাস
64. কান্দি — ড. শামিম রানা
65. ভরতপুর — আজহারউদ্দিন সিজার
66. রেজিনগর — জিলু শেখ
67. বহরমপুর — অধীর রঞ্জন চৌধুরী
68. হরিহরপাড়া — স্ম্টি. মৌসুমি বেগম
69. নবদা — মতিউর রহমান
70. ডোমকল — স্ম্টি. শাহনাজ বেগম
71. জলঙ্গি — আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা
72. করিমপুর — স্ম্টি. পূজা রায় চৌধুরী
73. তেহট্ট — জ্যোতির্ময় সরকার
74. পালাশিপাড়া — হামিদুল হক
75. কল্যাণী — কাবিল উদ্দিন শেখ
76. নাকাশিপাড়া — গোলাম কিবরিয়া মণ্ডল
77. চাপড়া — রাহিদুল মণ্ডল
78. কৃষ্ণনগর উত্তর — আর্য গন
79. নবদ্বীপ — সমীর সাহা
80. কৃষ্ণনগর দক্ষিণ — আব্দুর রহিম শেখ
81. শান্তিপুর — অলোক চট্টোপাধ্যায়
82. রানাঘাট উত্তর পশ্চিম — নবা কুমার মণ্ডল
83. কৃষ্ণগঞ্জ (এসসি) — শংকর কুমার সরকার
84. রানাঘাট উত্তর পূর্ব (এসসি) — নিত্য গোপাল মণ্ডল
85. রানাঘাট দক্ষিণ (এসসি) — স্ম্টি. রিতা পাল দাস
86. চাকদহ — মালয় সাহা
87. কল্যাণী (এসসি) — অসীমানন্দ মজুমদার
88. হরিণঘাটা (এসসি) — স্ম্টি. হিমান্তি দাস
89. বাগদা (এসসি) — প্রবীর কীর্তনীয়া
90. বাঙ্গাঁও উত্তর (এসসি) — নিলাঞ্জন সাহা
91. বাঙ্গাঁও দক্ষিণ (এসসি) — কিশোর বিশ্বাস
92. গাইঘাটা (এসসি) — অনিল কুমার পান্ডে
93. স্বরূপনগর (এসসি) — রিতেশ মণ্ডল
94. আমডাঙা — গোপাল ঘোষ
95. বিজপুর — সিবব্রত গুহ রায়
96. নৈহাটি — প্রদীপ কুমার কুন্ডু
97. ভাটপাড়া — ধর্মেন্দ্র শ’
98. জগদ্দল — স্ম্টি. মন্দিরা চক্রবর্তী
99. নোয়াপাড়া — অসোক ভট্টাচার্য (রাজা)
100. ব্যারাকপুর — শম্ভু দাস
101. খড়দহ — জয়দেব ঘোষ
102. দমদম উত্তর — ধনঞ্জয় মৈত্র
103. পানিহাটি — শুভাশিস ভট্টাচার্য
104. কামারহাটি — কল্লোল মুখার্জী
105. বরানগর — স্ম্টি. কল্যাণী চক্রবর্তী
106. দমদম — স্ম্টি. সুষ্মিতা বিশ্বাস
107. রাজারহাট নিউ টাউন — এস কে নিজামুদ্দিন
108. বিধাননগর — রণজিত মুখার্জী
109. রাজারহাট গোপালপুর — পার্থ ভৌমিক
110. মধ্যমগ্রাম — অনন্ত রায়
111. বারাসাত — তারক মুখার্জী
112. দেগঙ্গা — মিরাজ বৈদ্য
113. হাড়োয়া — মোঃ রবিউল মোল্লা
114. মিনাখাঁ (এসসি) — স্ম্টি. বর্ণালী নস্কর
115. সন্দেশখালি (এসটি) — জুধিষ্ঠির ভূমিজ
116. বসিরহাট দক্ষিণ — আবু ইসহাক গাজী (বাবু)
117. বসিরহাট উত্তর — মুসা হক মণ্ডল
118. হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি) — বিশ্বজিৎ রায়
119. গোসাবা (এসসি) — ভূপাল চন্দ্র দাস
120. বাসন্তী (এসসি) — গোপীনাথ নাইয়া
121. কুলতলি (এসসি) — স্ম্টি. রূপা হালদার
122. পাথরপ্রতিমা — শুভ্রাংশু নায়েক
123. কাকদ্বীপ — নাসিরুদ্দিন আহমেদ
124. সাগর — প্রশান্ত খাটুয়া
125. কুলপি — কুতুব উদ্দিন মোল্লা
126. রায়দিঘি — আশিস কুমার মণ্ডল
127. মন্দিরবাজার (এসসি) — প্রফেসর ড. কৌশিক বৈদ্য
128. জয়নগর (এসসি) — তাপস বৈদ্য
129. বারুইপুর পূর্ব (এসসি) — প্রতাপ চন্দ্র মণ্ডল
130. ক্যানিং পশ্চিম (এসসি) — হরন চন্দ্র মিস্ত্রি
131. ক্যানিং পূর্ব — সাবির আলি সরদার
132. বারুইপুর পশ্চিম — অসিতল নাগ
133. মগরাহাট পূর্ব (এসসি) — ড. অতনু হালদার
134. মগরাহাট পশ্চিম — আব্দুল মজিদ হালদার
135. ডায়মন্ড হারবার — গৌতম ভট্টাচার্য
136. ফলতা — আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা
137. সাতগাছিয়া — প্রবাশ ঘোষ
138. বিষ্ণুপুর (এসসি) — অর্ঘ্য নস্কর
139. সোনারপুর দক্ষিণ — স্ম্টি. সুব্রতা দত্ত
140. ভাঙড় — মাহাবুবুল ইসলাম
141. কসবা — মোঃ হাসিম জেশান আহমেদ
142. যাদবপুর — স্ম্টি. শ্যামলী মণ্ডল
143. সোনারপুর উত্তর — ড. জগন্নাথ কুমীর
144. টালিগঞ্জ — মানস সিনহা রায়
145. বেহালা পূর্ব — অভিজিৎ রাহা
১৪৬ | বেহালা পশ্চিম | সাইবল রায় |
১৪৭ | মহেশতলা | হাজি আবদুল হান্নান |
১৪৮ | বজবজ | মুজিবার রহমান কায়াল |
১৪৯ | মেটিয়াবুরুজ | মোঃ মুখতার |
১৫০ | কলকাতা বন্দর | আকিব গুলজার |
১৫১ | ভবানীপুর | প্রদীপ প্রসাদ |
১৫২ | রাসবিহারী | অশুতোষ চট্টোপাধ্যায় |
১৫৩ | বালিগঞ্জ | রোহন মিত্র |
১৫৪ | চৌরঙ্গী | মানস সরকার |
১৫৫ | এন্টালি | কাশিফ রেজা |
১৫৬ | বেলেঘাটা | স্মৃতি শাহিনা জাভেদ |
১৫৭ | জোড়াসাঁকো | দীপক সিং |
১৫৮ | শ্যামপুকুর | পূর্ণ ঘোষ |
১৫৯ | মানিকতলা | সুমন রায় চৌধুরী |
১৬০ | কাশীপুর-বেলগাছিয়া | তারক পাল |
১৬১ | বালি | স্মৃতি প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী |
১৬২ | হাওড়া উত্তর | ওম প্রকাশ জয়সওয়াল |
১৬৩ | হাওড়া মধ্য | স্মৃতি অপরণা বসু |
১৬৪ | শিবপুর | স্মৃতি শ্রাবন্তী সিং |
১৬৫ | হাওড়া দক্ষিণ | স্মৃতি দীপশিখা ভৌমিক |
১৬৬ | সাঁকরাইল (এসসি) | বেচু রাম মালিক |
১৬৭ | পাঁচলা | রাহুল পাণ্ডে |
১৬৮ | উলুবেড়িয়া পূর্ব | আলম দেইয়ান এসকে |
১৬৯ | উলুবেড়িয়া উত্তর (এসসি) | স্মৃতি কল্যাণী হালদার |
১৭০ | উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | ইন্তাজ আলি শাহ |
১৭১ | শ্যামপুর | এসকে মঞ্জুর আলম |
১৭২ | বাগনান | এসকে হাফিজুর রহমান |
১৭৩ | আমতা | তপন দাস |
১৭৪ | উদয়নরায়ণপুর | অসিত বকুলি |
১৭৫ | জগতবল্লভপুর | কৌশিক রায় |
১৭৬ | ডোমজুর | অলোক কোলে |
১৭৭ | উত্তরপাড়া | সুব্রত মুখার্জি |
১৭৮ | চাঁপদানি | প্রীতম ঘোষ |
১৭৯ | সিঙ্গুর | বরুণ কুমার মালিক |
১৮০ | চন্দননগর | রতন কুমার গোলদার |
১৮১ | চুঁচুড়া | মনুল হক |
১৮২ | বলাগড় (এসসি) | অশোক বিশ্বাস |
১৮৩ | পান্ডুয়া | সনাতন মান্ডি |
| ১৮৪ | সপ্তগ্রাম | সৌগত ঘোষ |
| ১৮৫ | চণ্ডীতলা | এসকে আবু আব্বাসউদ্দিন |
| ১৮৬ | জাঙ্গিপাড়া | শুভাশিস দত্ত |
| ১৮৭ | হরিপাল | সাইফ আজাদ |
| ১৮৮ | ধনেখালি (এসসি) | স্মৃতি জ্যোতি কুমার দাস |
| ১৮৯ | তারকেশ্বর | ভবানি প্রসাদ মণ্ডল |
| ১৯০ | পুরশুড়া | এসকে হাবিবার রহমান |
| ১৯১ | আরামবাগ (এসসি) | সুশীল কুমার সাঁতরা |
| ১৯২ | গোগহাট (এসসি) | হরাধন সাঁতরা |
| ১৯৩ | খানাকুল | প্রদীপ কুমার কার |
| ১৯৪ | তমলুক | হরাধন মাজুমদার |
| ১৯৫ | পাঁশকুড়া পূর্ব | দীপক পাত্র |
| ১৯৬ | পাঁশকুড়া পশ্চিম | কল্যাণ রায় |
| ১৯৭ | ময়না | নিমাই বর্মন |
| ১৯৮ | নন্দকুমার | শেখ মতিন |
| ১৯৯ | মহিষাদল | স্মৃতি কাজল নায়ক দাস |
| ২০০ | হলদিয়া (এসসি) | অভিমন্যু মণ্ডল |
| ২০১ | নন্দীগ্রাম | এসকে জারুল হোসেন |
| ২০২ | চাঁদিপুর | এসকে তাসলিম আহমেদ |
| ২০৩ | কাঁথি উত্তর | সুব্রত মহাপাত্র |
| ২০৪ | ভগবানপুর | বিশ্বজিৎ পাণিগ্রাহী |
| ২০৫ | খেজুরি (এসসি) | অসিত প্রামাণিক |
| ২০৬ | কাঁথি দক্ষিণ | এসকে মাসুদ মালিক |
| ২০৭ | রামনগর | মানস কুমার দত্ত |
| ২০৮ | এগরা | অঞ্জন কুমার পট্টনায়ক |
| ২০৯ | দাঁতন | উৎপল দত্ত |
| ২১০ | নায়াগ্রাম (এসটি) | প্রসান্ত মুর্মু |
| ২১১ | গোপীবল্লভপুর | সৌরভ ঘোষ |
| ২১২ | ঝাড়গ্রাম | প্রাঞ্জিত দে |
| ২১৩ | কেশিয়ারি (এসটি) | কালুচরণ টুডু |
| ২১৪ | খড়গপুর সদর | ডা. স্মৃতি পাপিয়া চক্রবর্তী |
| ২১৫ | নারায়ণগড় | এসকে আলম হোসেন |
| ২১৬ | সবং | অলোক কুমার সামন্ত |
| ২১৭ | পিংলা | সুশান্ত মণ্ডল |
| ২১৮ | খড়গপুর | উজ্জ্বল মুখার্জি |
| ২১৯ | ডেবরা | চিত্তরঞ্জন জানা |
| ২২০ | দাসপুর | কৌশিক গোস্বামী |
| ২২১ | ঘাটাল (এসসি) | স্মৃতি কাবেরী দোলই
222 | চন্দ্রকোনা (এসসি) | স্মৃতি মানিকা মিদ্যা
223 | গড়বেতা | সিদ্ধার্থ বিশ্বাস
224 | শালবনি | অরূপ মুখার্জি
225 | কেশপুর (এসসি) | কমল কিশোর খান্না
226 | মেদিনীপুর | সম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায়
227 | বিনপুর (এসটি) | স্মৃতি গোপালি সরেন
228 | বান্দোয়ান (এসটি) | সীতেন মান্ডি
229 | বালারামপুর | সুকান্ত মাহাতো
230 | বাঘমুন্ডি | নেপাল চন্দ্র মাহাতো
231 | জয়পুর | ফণী ভূষণ কুমার
232 | পুরুলিয়া | দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিং দেও
233 | মানবাজার (এসটি) | স্মৃতি সোমবারি মাহালি
234 | কাশীপুর | সুভাষ মাহাতো
235 | পাড়া (এসসি) | স্মৃতি ফুলমণি বাউরি
236 | রঘুনাথপুর (এসসি) | স্মৃতি সন্ধ্যা বাউরি
237 | সালতোড়া (এসসি) | অমর কান্তি মণ্ডল
238 | ছাতনা | পার্থ প্রতিম বোস
239 | রানিবাঁধ (এসটি) | গুরুপদ সরদার
240 | রাইপুর (এসটি) | স্মৃতি সুভ্রা হেমব্রম মুর্মু
241 | তালডাংরা | নয়ন দাস চক্রবর্তী
242 | বাঁকুড়া | অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়
243 | বড়জোড়া | বিবেকানন্দ কেওড়া
244 | ওন্দা | পবন সালামপুরিয়া
245 | বিষ্ণুপুর | উজ্জ্বল চন্দ্র
246 | কাটুলপুর (এসসি) | স্মৃতি সুমিত্রা মল্লিক সাঁতরা
247 | ইন্দাস (এসসি) | স্মৃতি মৌ মণ্ডল সামন্ত
248 | সোনামুখী (এসসি) | রাহুল বাউরি
249 | খণ্ডঘোষ (এসসি) | অরূপ কুমার সাহা
250 | বর্ধমান দক্ষিণ | গৌরব সামাদ্দার
251 | রায়না (এসসি) | অনিক সাহা
252 | জামালপুর (এসসি) | রাজীব সাহা
253 | মন্তেশ্বর | জ্যোতির্ময় মণ্ডল
254 | কালনা (এসসি) | অমল কুমার সাহা
255 | মেমারি | প্রবীর গাঙ্গুলি
256 | বর্ধমান উত্তর (এসসি) | সন্দীপ দাস
257 | ভাতার | ধ্রুবজিৎ মজুমদার
258 | পূর্বস্থলী দক্ষিণ | রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল
259 | পূর্বস্থলী উত্তর | অমিতাভ ভট্টাচার্য
260 | কাটোয়া | রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়
261 | কেতুগ্রাম | মোঃ মফিরুল কাশেম
262 | মঙ্গলকোট | জগদীশ দত্ত
263 | আউশগ্রাম (এসসি) | স্মৃতি নিশা বোরাল
264 | গলসি (এসসি) | দেবাশিস বিশ্বাস
265 | পাণ্ডবেশ্বর | উত্তম কুমার রায়
266 | দুর্গাপুর পূর্ব | দেবেশ চক্রবর্তী
267 | দুর্গাপুর পশ্চিম | তরুণ রায়
268 | রানিগঞ্জ | ফৈজ আহমেদ
269 | জামুড়িয়া | তরুণ কুমার গাঙ্গুলি
270 | আসানসোল দক্ষিণ | সৌভিক মুখার্জি
271 | আসানসোল উত্তর | প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি
272 | কুলটি | রবি যাদব
273 | বারাবনি | জয়দেব রায়
274 | দুবরাজপুর (এসসি) | সঞ্জয় ব্যাপারি
275 | সিউড়ি | সঞ্জয় অধিকারী
276 | বোলপুর | রথীন সেন
277 | নানুর (এসসি) | অভয় দাস
278 | লাভপুর | স্মৃতি রত্না সেন
279 | সাঁইথিয়া (এসসি) | স্মৃতি অর্চনা আঁকুর
280 | ময়ূরেশ্বর | সৈয়দ কাসাফদোজা (চন্দন)
281 | রামপুরহাট | বিবেকানন্দ শ
282 | হানসান | মিল্টন রশিদ
283 | নলহাটি | ডঃ আবুল করিম
284 | মুরারই | সঞ্জীবুর রহমান
