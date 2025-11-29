English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Fisherman Dies in Pakistan: পাকিস্তানের জেলে রহস্যমৃত্যু কাঁথির মত্সজীবীর, দেহটা অন্তত ফিরে পেতে চান স্ত্রী

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 29, 2025, 09:33 PM IST
কিরণ মান্না: পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর কাঁথি বিধানসভার পাইকবার গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ওই গ্রামের মৎস্যজীবী স্বপন রানা পাকিস্তানের একটি জেলে মৃত্যু হওয়ার খবরে উত্তাল গোটা এলাকা। দুই বছর আগে মাছ ধরতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমা অতিক্রমের অভিযোগে পাকিস্তানের জল নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দিশিবিরে কাটছিল তাঁর জীবন।

স্বজনদের অভিযোগ, স্বপনের মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানায়নি পাকিস্তান। বন্দিদশায় তাঁর স্বাস্থ্য, খাদ্য কিংবা নিরাপত্তা—কী অবস্থায় ছিলেন, তাও জানা যায়নি। তাই হঠাৎ মৃত্যু ঘিরে উঠেছে একাধিক রহস্য ও প্রশ্নচিহ্ন।

বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বপনের পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে তাঁর দেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেহ হস্তান্তরের জন্য কূটনৈতিক আলোচনাও চলছে।

মৃত মত্সজীবীর স্ত্রী বলেন, গুজরাটে লঞ্চে কাজ করত। জানতে পারি পাকিস্তানে ধরা পড়েছে। সেই থেকে পাকিস্তানেই ছিল। এখন মারা গিয়েছে বলে শুনছি। এখন চাইছি ওর দেহ ফিরে আসুক। আমির সোহেলবাবু আমাদের সহযোগিতা করছেন। 

এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান আমিন সোহেল। তিনি স্বপনের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, “স্বপন রানা আমাদের সমাজের একজন পরিশ্রমী মৎস্যজীবী ছিলেন। পরিবারের পাশে আমরা আছি, থাকবও।”

গ্রামজুড়ে চলছে শোকের আবহ। প্রতিবেশীদের দাবি, শান্ত ও সৎ মানুষ ছিলেন স্বপন। তাঁর এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু স্থানীয়দের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সৃষ্টি করেছে।

