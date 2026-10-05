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পুজোর আগেই মেটাতে হবে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস, বেঁধে দেওয়া হল হার

Durga Puja 2026:  বোনাস দেওয়ার সময় মাথায় রাখতে হবে কর্মীর বাত্সরিক আয়। এমনকি কোনও কর্মী ৩০ দিন কাজ করলেও দিতে হবে বোনাস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:51 PM IST
পুজোর আগেই মেটাতে হবে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস, বেঁধে দেওয়া হল হার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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