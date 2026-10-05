/পুজোর আগেই মেটাতে হবে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস, বেঁধে দেওয়া হল হার

অয়ন শর্মা: দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিরাপত্তাকর্মী, সাফাইকর্মী, হাউসকিপিং সহ অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। এ বিষয়ে বিশেষ সচিব রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ নির্দেশ জারি করেছেন।
কী রয়েছে সেই নির্দেশিকায়? স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী,বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস প্রথমে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকেই প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে প্রকৃত অর্থপ্রদানের নথি জমা দিলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সেই অর্থ এজেন্সিকে ফেরত দেবে। এই খরচ কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য নির্ধারিত বিদ্যমান খাত থেকেই মেটাতে হবে।
নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, কর্মীদের বোনাস তাঁদের বার্ষিক আয় বা মজুরির ৮.৩৩ শতাংশ হারে দিতে হবে এবং প্রতি বছর হিসাববর্ষ শেষ হওয়ার পর দুর্গাপুজো বা ইদের আগে এই অর্থ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ, ৩১ মার্চে সমাপ্ত হিসাববর্ষের ভিত্তিতে বোনাস নির্ধারণ করা হবে।
ওই নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, যে সমস্ত কর্মী সংশ্লিষ্ট বছরে অন্তত ৩০ দিন কাজ করেছেন, তাঁরা বোনাস পাওয়ার অধিকারী হবেন। কোনও কর্মীর বকেয়া বোনাস থাকলে সেটিও পরিশোধ করতে হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
ওই নির্দেশ রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। স্বাস্থ্য মহলের মতে, দুর্গাপুজোর আগে এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের হাজার হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী উপকৃত হবেন এবং তাঁদের উৎসবের আর্থিক স্বস্তি বাড়বে।
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