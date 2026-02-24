BLO husband killed wife: ভয়ংকর 'ভালোবাসা'... সবজি কাটার ছুরিতেই স্ত্রীকে খুন BLO স্বামীর!

BLO husband killed wife: ভয়ংকর 'ভালোবাসা'... সবজি কাটার ছুরিতেই স্ত্রীকে খুন BLO স্বামীর!
Cooch Behar Murder: হঠাৎই অম্বালিকার তীব্র আর্তনাদ শুনতে পান প্রতিবেশীরা। আর্ত চিৎকার শুনেই কয়েকজন ছুটে যান অম্বালিকাদের বাড়িতে। সেখানে পৌঁছে তাঁরা হতভম্ব হয়ে যান। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছটফট করছেন অম্বালিকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভালোবেসে করা বিয়ের মর্মান্তিক পরিণতি। ১০ বছরের দাম্পত্য জীবনের হাড়হিম পরিণতি। সবজি কাটার ছুরিতেই স্ত্রীকে খুন BLO স্বামীর! হাড়হিম করে দেওয়া ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। মৃতার নাম অম্বালিকা বড়ুয়া। অভিযুক্ত স্বামী রাজদীপ বড়ুয়া।
জানা গিয়েছে, পেশায় লাইব্রেরিয়ান রাজদীপ বড়ুয়ার সঙ্গে বছর দশেক আগে বিয়ে হয়েছিল অম্বালিকা বড়ুয়ার। ভালোবেসেই একে অপরকে বিয়ে করেছিলেন রাজজীপ-অম্বালিকা। দম্পতির আট বছরের একটি ছেলেও রয়েছে। সোমবার বিকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি বাধে। সেইসময়ই বচসা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে রান্নাঘর থেকে সবজি কাটার ছুরি নিয়ে এসে স্ত্রী অম্বালিকাকে কোপায় রাজদীপ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত অম্বালিকা। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত অম্বালিকা বড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে ঢুকেছিলেন স্বামী রাজদীপ। তাই নিয়েই স্ত্রী অম্বালিকার সঙ্গে বচসা শুরু হয় দুজনের মধ্যে। দম্পতির চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পান প্রতিবেশীরাও। এরপরই হঠাৎ অম্বালিকার তীব্র আর্তনাদ শুনতে পান তাঁরা। সেই আর্ত চিৎকার শুনেই কয়েকজন ছুটে যান অম্বালিকাদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছটফট করছেন অম্বালিকা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা অম্বালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিস। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী রাজদীপ বড়ুয়াকে আটক করেছে পুলিস। বাড়িটিও সিল করে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে দেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পেশায় কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান রাজদীপ। এর পাশাপাশি, জেলায় এসআইআর-এর কাজ শুরুর পর থেকে বিএলও হিসেবে এসআইআরের কাজও করছিলেন। ১৭৭ নম্বর বুথের বিএলও রাজদীপ বড়ুয়া। এই ঘটনার পর থেকে সবাই বলছেন, খুনি BLO! ঘটনার আকস্মিকতায় তাজ্জব পাড়া প্রতিবেশীরা।
