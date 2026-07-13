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বাবার সামনেই মেয়েকে ধরে মারধর! বাধা দেওয়ায় শ্বশুরকে পিটিয়ে মারল 'পিশাচ' জামাই

কোচবিহারে চাঞ্চল্য! মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে জামাইয়ের বাঁশের আঘাতে প্রাণ গেল শ্বশুরের । দিনহাটার বাজেজমা পাখিহাগা এলাকায় শনিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক ঘটনা। পারিবারিক হিংসার প্রতিবাদ করায় এবং মেয়েকে মারধরের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে জামাই সুখধণ বর্মনের হাতে খুন হলেন ৫৫ বছর বয়সী শ্বশুর নৈলেন বর্মন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত জামাই পলাতক। তদন্তে নেমেছে দিনহাটা থানার পুলিস।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 13, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:25 PM IST
বাবার সামনেই মেয়েকে ধরে মারধর! বাধা দেওয়ায় শ্বশুরকে পিটিয়ে মারল 'পিশাচ' জামাই
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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