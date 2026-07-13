বাবার সামনেই মেয়েকে ধরে মারধর! বাধা দেওয়ায় শ্বশুরকে পিটিয়ে মারল 'পিশাচ' জামাই

দেবজ্যোতি কাহালি: দিনের পর দিন স্বামীর কাছে মার খাচ্ছিলেন চুমকি বর্মন, পারিবারিক এই অশান্তির জেরে প্রায়ই বাপের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হতেন। সেরকমই এসেছিলেন বাবার কাছে। মেয়ের উপর অশান্তির সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই জামাইয়ের সঙ্গে লেগে গেল হাতাহাতি। আর তার জেরেই শনিবার দুপুরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার বাজেজমা পাখিহাগা এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পারিবারিক হিংসার হাত থেকে নিজের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে জামাইয়ের মরণাঘাত নেমে এলো শ্বশুরের ওপর। জামাইয়ের বাঁশের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন বছর পঞ্চান্নর শ্বশুর নৈলেন বর্মন (নলিনী বর্মন)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত জামাই সুখধণ বর্মন পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি অভিযুক্তের খোঁজে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে দিনহাটার পাখিহাগা গ্রামের বাসিন্দা নৈলেন বর্মনের মেয়ে চুমকি বর্মনের বিয়ে হয়েছিল গোসানিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকিয়াপাড়া (চৌকিয়ারপাড়া) এলাকার বাসিন্দা সুখধন বর্মনের সঙ্গে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই সুখধন তাঁর স্ত্রী চুমকির ওপর তীব্র শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। পারিবারিক এই অশান্তির জেরে চুমকি প্রায়ই বাপের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হতেন। সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত কয়েকদিন ধরে তিনি পাখিহাগা গ্রামে তাঁর বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন।
শনিবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ সুখধন বর্মন আচমকাই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়। সে চুমকিকে জোর করে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। বচসা চলাকালীন সুখধন মেজাজ হারিয়ে চুমকিকে মারধর করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। চোখের সামনে মেয়েকে মার খেতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই আর স্থির থাকতে পারেননি বাবা নৈলেনবাবু। তিনি জামাইকে আটকানোর চেষ্টা করেন এবং মেয়েকে বাঁচাতে মাঝখানে এসে দাঁড়ান। অভিযোগ, শ্বশুর মাঝখানে আসায় জামাই সুখধনের রাগ আরও বেড়ে যায়। সে পাশেই থাকা একটি বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে সজোরে নৈলেনবাবুর মাথায় আঘাত করে। মাথায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
নৈলেনবাবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় প্রতিবেশীরা চিৎকার শুরু করেন। বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত সুখধণ বর্মন ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় নৈলেন বর্মনকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করার পর জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মাথার গুরুতর চোটই এই মৃত্যুর কারণ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত পাখিহাগা গ্রামে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিস। পুলিস মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জেরে গোটা পাখিহাগা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সামান্য পারিবারিক বিবাদ যে এতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে, তা ভাবতেই পারছেন না গ্রামবাসীরা। অভিযুক্ত জামাই সুখধন বর্মনের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিহতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা।
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি গোসানিমারির চকিয়াপাড়া এলাকায় হলেও ঘটনার পর থেকেই সে নিজের এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তার সম্ভাব্য সমস্ত আস্তানায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। দিনহাটা থানার এক পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন, "পারিবারিক হিংসার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে সব রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।"
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