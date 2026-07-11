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স্কলারশিপের ৮০০ টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ, স্কুল ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে ৭৫৯,৬৯,৫১,৯৫১!

Cooch Behar Student Bank Account: অবিশ্বাস্য অঙ্কের ওই টাকা দেখে খাবড়ে যায় সুপর্ণা ও তার দাদা। এরপর একাউন্টের ৮০০ টাকা তুলে বাড়ী ফিরে এসে মাকে বিষয়টি জানায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 11, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:50 PM IST
স্কলারশিপের ৮০০ টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ, স্কুল ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে ৭৫৯,৬৯,৫১,৯৫১!
Image Credit: -ছাত্রীর মাSource: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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