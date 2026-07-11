/স্কলারশিপের ৮০০ টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ, স্কুল ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে ৭৫৯,৬৯,৫১,৯৫১!

প্রদ্যুত্ দাস: সপ্তম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীর অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা। কীভাবে সম্ভব! ব্যাংক বন্ধ থাকায় অনলাইনে টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ ওই ছাত্রী ও তার দাদার। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ বিধানসভার দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকায়। পুলিস এনিয়ে তদন্তে নেমেছে।
খালপাড় এলাকার অমল রায়ের কন্যা সুপর্ণা রায়। হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ব্যাংক বন্ধ থাকায় স্কুলের জুতো কেনার জন্য স্কলারশিপের টাকা থেকে ৯০০ টাকা তুলতে অনলাইনের দোকানে যায়। সেখানে ৮০০ টাকা তোলার পর ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখে তার সেন্ট্রাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে ৭৫৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১হাজার ৯৫১টাকা।
অবিশ্বাস্য অঙ্কের ওই টাকা দেখে খাবড়ে যায় সুপর্ণা ও তার দাদা। এরপর একাউন্টের ৮০০ টাকা তুলে বাড়ী ফিরে এসে মাকে বিষয়টি জানায়। একাউন্টে এত পরিমাণ টাকার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবারের লোকজন। যদিও পুরো বিষয়টি পুলিস খোঁজখবর করছে বলে সূত্রের খবর।
ওই ছাত্রীর মা শম্পা রায় দেবনাথ বলেন আমরা দিন আনি দিন খাই পরিবার, স্কুলের স্কলারশিপ এর টাকার জন্য মেয়ের অ্যাকাউন্টটা খোলা হয়েছিল,কোথা থেকে এবং কীভাবে এল এই টাকা বুঝতে পারছি না।
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