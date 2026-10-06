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এখনও নররক্তের প্রয়োজন হয় এ পুজোয়! বাঘ-সিংহ দুই বাহন সজ্জিতা ময়নাকাঠের দেবীর বয়স ৫০০ পেরিয়েও উজ্জ্বল

Cooch Behar Durga Puja 2026: এই পুজো ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। কথিত আছে, কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেন। তিনি স্বপ্নে যে দেবীমূর্তি দেখেছিলেন, সেই রূপেই এখনও পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন বড় দেবী। কোচবিহারের রাজ পরিবারের বড় দেবীর মূর্তি অনন্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 06, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:05 PM IST
এখনও নররক্তের প্রয়োজন হয় এ পুজোয়! বাঘ-সিংহ দুই বাহন সজ্জিতা ময়নাকাঠের দেবীর বয়স ৫০০ পেরিয়েও উজ্জ্বল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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