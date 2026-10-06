/এখনও নররক্তের প্রয়োজন হয় এ পুজোয়! বাঘ-সিংহ দুই বাহন সজ্জিতা ময়নাকাঠের দেবীর বয়স ৫০০ পেরিয়েও উজ্জ্বল

দেবজ্যোতি কাহালি: কোচবিহারের ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে আজও পূজিত হয়ে আসছে রাজপরিবারের বড় দেবী। এই পুজো ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। কথিত আছে, কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেন। তিনি স্বপ্নে যে দেবীমূর্তি দেখেছিলেন, সেই রূপেই এখনও পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন বড় দেবী। কোচবিহারের রাজ পরিবারের বড় দেবীর মূর্তি অনন্য। এখানে দেবী রক্তবর্ণা, এই দেবীর সঙ্গে থাকেন না তাঁর চার সন্তান-- লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। তাঁদের বদলে থাকেন দেবীর দুই সখী-- জয়া এবং বিজয়া। দেবীর বাহনেও আছে অভিনবত্ব-- দেবীর বাহন এখানে একাধারে বাঘ এবং সিংহ, দুই-ই।
শূকর বলি
কোচবিহারের বড় দেবীর পুজোয় আছে বেশ কিছু নিয়ম। যেমন অষ্টমীতে মহিষ বলি। এক সময় এই পূজোয় নরবলি হত বলে শোনা যায়। চমকে ওঠার মতো তথ্য হল, এখনও নররক্তের প্রয়োজন হয় দেবী পূজায়। এ ছাড়াও দশমীর বিসর্জনের সময় দেওয়া হয় শূকর বলি। একসময় কোচবিহারের রাজারা যে পুজোর সূচনা করেছিলেন, এখন সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের অধীনস্থ দেবত্তোর ট্রাস্ট বোর্ড।
ময়না কাঠের দণ্ডের উপরে দেবী
এই পুজো প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে শুরু হয়। শুক্ল অষ্টমীতে ময়না কাঠের পুজোর মাধ্যমে বড় দেবীর আরাধনার সূচনা হয়। তারপর ওই ময়না কাঠের দণ্ডের উপরে তৈরি হন দেবী দুর্গা। বংশপরম্পরায় এই দেবী মূর্তি তৈরি করে আসছে কোচবিহারের চিত্রকর পরিবার। কোচবিহারের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে বড় দেবীকে কেন্দ্র করে।
তাল পাতার পুঁথি থেকে মন্ত্র
এক সময় কোচবিহারের রাজবাড়িতে এই পুজো হলেও বর্তমানে কোচবিহারের দেবীবাড়িতে বড়দেবীর মন্দিরে এখন এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশো বছর ধরে একই নিয়ম মেনে এখানে পূজিত হন বড় দেবী। তাল পাতার পুঁথি দেখে মন্ত্র উচ্চারণ করেন পুরোহিত। প্রতি বছর এই পুজোকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র কোচবিহার থেকেই নয়, নিম্ন অসমের বহু মানুষ ছুটে আসেন বড় দেবীর আরাধনায় অংশ নিতে। রাজ্যের অন্যতম এই প্রাচীন পূজোর আকর্ষণে এখনও এতটুকু ভাটা পড়েনি ।
দেবীবাড়ির চত্বরে মেলা
প্রত্যেক বছর পুজোর সময় দেবীবাড়ির চত্বরে বসে মেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন পুজোর দিনগুলিতে। এই পুজোর সূচনা হয় রাজপরিবারের সদস্য দুয়ার বক্সীর হাত ধরে। এর পর অষ্টমীতে কোচবিহারের জেলাশাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি দেন এরপর সাধারণ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারেন।
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