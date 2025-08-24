Uttarpara: প্রকাশ্যে স্কুলছাত্রীকে খারাপ স্পর্শ্ব, সিসিটিভির ফুটেজ ভাইরাল হতেই...
Uttarpara: উত্তরপাড়ার বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন,প্রশাসনের উচিত দোষীর কঠোরতম শাস্তির বিধান করা। না হলে এগুলো বেড়েই চলবে
বিধান সরকার: বছর নয়ের নাতনিকে নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার সময় উত্তরপাড়ার একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে মিষ্টি কিনতে ঢোকেন এক বৃদ্ধা। দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যাক্তি ওই নাবালিকাকে দেখে দোকানে ঢুকে পড়ে। এরপর নানা অছিলায় নাবালিকার শরীরে খারাপ স্পর্শ করতে থাকে। এক প্রকার জোর করেই নাবালিকাকে চুম্বন করে কয়েকবার । স্পষ্টই নাবালিকা বিরক্ত হলেও ওই ব্যাক্তি একই ভাবে বারবার খারাপ স্পর্শ করতে থাকে।
মিষ্টির দোকানের সিসি ক্যামেরায় গোটা ঘটনাই ধরা পড়ে।
উত্তরপাড়ার এক বাসিন্দা সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ তার ফেসবুক থেকে শেয়ার করেন। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে। আইন আছে, পুলিস আছে। তাও এক ধরনের মানুষ এই ধরনের অপরাধ করে চলেছে।
উত্তরপাড়া থানায় ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা চাই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পুলিস ব্যবস্থা নিক, দোষীর শাস্তি হোক।
উত্তরপাড়ার বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন,প্রশাসনের উচিত দোষীর কঠোরতম শাস্তির বিধান করা। না হলে এগুলো বেড়েই চলবে।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, যে এটা করেছে সে বিকৃত মানসিকতার। তার সমাজে থাকার অধিকার নেই। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে পুলিস। আমি আশা করব খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ আগস্টের ঘটনা। শুক্রবার ২২ তারিখ সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। শনিবার উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার মা।
