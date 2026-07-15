/দীঘার রথযাত্রার কাউন্টডাউন শুরু, জগন্নাথ দর্শনে উপচে পড়বে ভিড়! রথের রশিতে টান পড়বে কখন? জেনে নিন

কিরণ মান্না: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ১৬ জুলাই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দীঘার শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী পবিত্র রথযাত্রা উৎসব। পর্যটন নগরী দীঘার এই বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে তুমুল উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের আশা, রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও লক্ষাধিক ভক্ত, তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকের ঢল নামবে সৈকত শহরে। উৎসব নির্বিঘ্ন করতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।
রথযাত্রার সময়সূচি ও আকর্ষণ
মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হরিনাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ঐতিহ্যবাহী ‘পাহাণ্ডি-বিজয়’ অনুষ্ঠান। এই বিশেষ আচার মেনে ভগবান শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও দেবী সুভদ্রাকে সুসজ্জিত প্রধান রথে অধিষ্ঠিত করা হবে। এরপর দুপুর ১টা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত চলবে বিশেষ রথসজ্জা ও ভোগ নিবেদন পর্ব। বিকেল ৩টেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ শিশির অধিকারী। আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষে ঠিক বিকেল সাড়ে ৩টেয় শুরু হবে বহুপ্রতীক্ষিত মহারথযাত্রা। বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে রথ গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে এবং বিকেল সাড়ে ৫টায় সেখানে পুনরায় পাহাণ্ডি-বিজয় অনুষ্ঠিত হবে।
মানবত ও সম্প্রীতির বার্তা
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস জানান, “রথযাত্রা কেবল কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি আসলে মানবতা, সমতা ও সর্বজনীনতার এক পরম বার্তা বহন করে।” জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই ঐতিহাসিক রথযাত্রায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ভক্তদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য পুলিস ও প্রশাসনের তরফে সব ধরনের আঁটসাঁট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।
রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ
ঐতিহ্যবাহী এই রথযাত্রা উৎসবকে আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দীঘার শ্রীশ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ সহায়তার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্য সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি ও স্থানীয় সহযোগিতায় এবারের দীঘার রথযাত্রা এক অন্য মাত্রা পেতে চলেছে।
দীঘার শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিরে স্নান পূর্ণিমার পর পনেরো দিনের অনবাসর পর্ব শেষে বুধবার থেকে গর্ভগৃহের দ্বার খুলে পুনরায় ভক্তদের জন্য শুরু হল শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও দেবী সুভদ্রার দর্শন। নবযৌবন দর্শন উপলক্ষে সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস জানান, অনবাসর শেষে ভগবানের এই নবযৌবন দর্শন ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও আনন্দের মুহূর্ত। মহারথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও দেবী সুভদ্রা রথে আরোহণ করবেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীদের এই ঐতিহাসিক উৎসবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)