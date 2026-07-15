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দীঘার রথযাত্রার কাউন্টডাউন শুরু, জগন্নাথ দর্শনে উপচে পড়বে ভিড়! রথের রশিতে টান পড়বে কখন? জেনে নিন

Digha Jagannath Rath Yatra 2026মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টায় ঐতিহ্যবাহী পাহাণ্ডি-বিজয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও দেবী সুভদ্রাকে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হরিনাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠিত করা হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:05 PM IST
দীঘার রথযাত্রার কাউন্টডাউন শুরু, জগন্নাথ দর্শনে উপচে পড়বে ভিড়! রথের রশিতে টান পড়বে কখন? জেনে নিন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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