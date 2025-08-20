South 24 Prgs Child Death: তিন বছরের শিশু জানেই না তার অপরাধ, মা ও তার প্রেমিকই আছাড় মেরে...
নকিব উদ্দিন গাজী: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করল মা ও তার প্রেমিক। ঘটনার তদন্তে নেমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিস অভিযুক্ত নাজিরা বিবি ও প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিস সূত্রে খবর,অন্ধ্রপ্রদেশের কাট্রেনীকন্যা থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুকে হত্যা করা হয়। প্রথমে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে জানালেও পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে আসল রহস্য। নাজিরা ও তাজউদ্দিন স্বীকার করেছেন, স্বামীর ঘর ছেড়ে নতুন করে সংসার গড়তে গিয়েই সন্তানকে পথে বাধা মনে হয়েছিল। সেই কারণেই শিশুকে আছাড় মেরে খুন করে তারা। পরে অন্ধ্রপ্রদেশেই ময়নাতদন্তের পর কবর দেওয়া হয়।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরিষা কামারপোল গ্রামের বাসিন্দা আজাহার লস্কর থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী নাজিরা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিস তাজউদ্দিনকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে।
ডায়মন্ডহারবার পুলিস জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, “প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করার জন্যই মা নিজেই সন্তানের হত্যায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে নাজিরা অন্তঃসত্ত্বা এবং দাবি করেছে তার গর্ভে থাকা সন্তান তাজউদ্দিনের।”
এদিকে, নিহত শিশুর বাবা আজাহার লস্কর ও তাঁর পরিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
