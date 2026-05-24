/Bangladeshi Arrested: ১৪ বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে হাওড়ায়, SIR-এ নাম বাদ, সন্তান-সহ বাংলাদেশি দম্পতি গ্রেফতার

দেবব্রত ঘোষ: গতকাল রাতে জগাছা থানার অন্তর্গত উনসানি এলাকা থেকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি দম্পতি। ধৃতদের নাম রমজান গাজী (৩৬) এবং আরিফা বেগম (৩৪)। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে হানা দেয় জগাছা থানার পুলিস। হাতেনাতে গ্রেফতার করে ওই দম্পতিকে। সঙ্গে ছিল তাদের ৪ শিশু। আটক চার শিশুর মধ্যে দুজনের বয়স ৭ এর বেশি হওয়ায় তাদেরকে পাঠানো হয় লিলুয়া হোমে। বাকি দুজনের বয়স সাতের কম হওয়ায় তারা মায়ের সঙ্গে থেকে যায়।
পুলিস সূত্রে খবর, বছর ১৪ আগে সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসে রমজান গাজী এবং আরিফা বেগম। দালালদের মোটা টাকা দিয়ে এই রাজ্যে তারা ঢোকে। এরপরই জগাছা থানার অন্তর্গত উনসানি মাঝেরপাড়াতে থাকতে শুরু করে। রমজান এলাকায় ডাব এবং তাল বিক্রি করত। ২০১৪ সালের পর ওই দম্পতি নকল কাগজপত্র দেখিয়ে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং পাসপোর্ট করিয়ে নেন। এমনকি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা ভোট দেন। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাদের নাম বাতিল হওয়ায় এবারের বিধানসভা ভোট তারা দিতে পারেনি। গতকাল রাতে জগাছা থানার পুলিস বেআইনি অনুপ্রবেশের কারণে ওই দম্পতিকে তাদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স এক্টে মামলা শুরু করেছে পুলিস। আজ তাদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়।
গত বৃহস্পতিবার হাওড়ার নিউ কালেক্টরেট বিল্ডিং এ উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুলিসকে নির্দেশ দেন যে হাওড়া স্টেশন থেকে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাদের খাইয়েদাইয়ে যেন সরাসরি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয় রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। এখন দেখার বাংলাদেশীদের ওপার বাংলায় ফেরত পাঠাতে কি ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন।
