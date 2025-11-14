English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 14, 2025, 04:43 PM IST
Court on Para-Teachers: প্যারাটিচারদের নিয়ে আদালতের বড় পর্যবেক্ষণ! বিচারপতি বললেন, প্যারাটিচাররা শর্তসাপেক্ষেই...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শর্ত সাপেক্ষে প্যারাটিচারদের (West Bengal’s para-teachers) শান্তিপূর্ণ অবস্থান করার অনুমতি আদালতের। অনুমতি দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ (Court's Verdict on para-teachers Protest)।

শান্তিপূর্ণ অবস্থান

প্যারাটিচারেরা রোজ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন। একসঙ্গে ৫০০ জনের বেশি প্যারাটিচার একত্রে অবস্থান করতে পারবেন না। সেন্ট্রাল পার্ক-লাগোয়া ফুটপাথে অবস্থান করা যাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউন্ড কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম মেনে মাইকও ব্যবহার করা যাবে। তবে, কোনও ভাবেই রাস্তা ব্লক করা যাবে না। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা কোন ভাবে সরকারি আধিকারিকদের আক্রমণ করা যাবে না। কোনও হেট স্পিচ দেওয়া যাবে না। এবং কম করে ৫ জন আয়োজকের ফোন নম্বর পুলিসকে দিয়ে রাখতেই হবে।

SSC একাদশ-দ্বাদশ

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশের লিখিত পরীক্ষার ফল। লিখিত পরীক্ষার ৬০ নম্বরের মধ্যে কে কত পেয়েছেন, তা জানেন। এই লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে যোগ হবে অ্যাকাডেমিক স্কোরের ১০ নম্বর ও অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর। অর্থাৎ, মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে কে কত পেয়েছেন, সেটা দেখা হয়েছে। এরপর প্রতি একটি শূন্যপদের জন্য ১:৬ এই অনুপাতে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে ভেরিফিকেশনের কাজ। সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ভেরিফাই করানোর জন্য কলকাতাতেই আসতে হবে ডাক পাওয়া ক্যান্ডিডেটদের। ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে তারপর শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এই তালিকাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, যোগ্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতজন একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউতে ডাক পাচ্ছেন।

১০ নম্বর-তরজা

অভিজ্ঞতার নিরিখে ১০ নম্বর সবাই পাবেন কি না, সেই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে। উঁচু ক্লাসে না পড়িয়ে শুধু অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর? নবম-দশম ক্লাসে শিক্ষকতা করা প্রার্থীদের একাদশ-দ্বাদশের জন্যও কেন ১০ নম্বর? এই মর্মে দায়েরও হয় মামলা। মামলাকারীর আবেদনের গুরুত্ব বুঝে সেই মামলা গ্রহণ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার হয় শুনানি। তবে বুধবার কোনও মীমাংসা হয়নি। আগামী ২৮ নভেম্বরে পরবর্তী শুনানি।

তাহলে, আসুন বিচারপতির নির্দেশিকাগুলি এক নজরে একবার দেখে নেওয়া যাক:

★ ১৭ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর শান্তিপূর্ণ অবস্থান করা যাবে

★ রোজ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন প্যারাটিচাররা

★ একসঙ্গে ৫০০ জনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না

★ সেন্ট্রাল পার্ক-লাগোয়া ফুটপাথে অবস্থান করা যাবে

★ ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউন্ড কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম মেনে মাইক ব্যবহার করা যাবে

★ তবে রাস্তা ব্লক করা যাবে না

★ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা কোন ভাবে সরকারি আধিকারিকদের আক্রমণ করা যাবে না

★ হেট স্পিচ দেওয়া যাবে না

★ কম করে ৫ জন আয়োজকের ফোন নম্বর পুলিসকে দিয়ে রাখতে হবে

