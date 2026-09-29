/বদলের বাংলায় ধুমধাম করে গো মাতা পুজন, আয়োজনের প্রাণপুরুষ এক সংখ্যালঘু

বরুণ সেনগুপ্ত: সনাতন বাংলায় প্রথমবার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহারের ধাঁচে গো রক্ষা এবং গো মাতা পূজনের বর্ণময় আয়োজন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যারা এই আয়োজনের প্রাণপুরুষ,তারা হিন্দু নন। সংখ্যালঘু।
উত্তর শহরতলির ডানলপ এলাকার ঈশ্বর মন্দিরে গো মাতা পুজনের আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনীর গো সেবা সংঘ। যার শীর্ষে রয়েছেন মহম্মদ ইকবাল ত্যাগী। তাকে সঙ্গত দিচ্ছেন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের আহ্বায়ক আলি আফজল।
মঙ্গলবার সকালে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হল ডানলপ ঈশ্বর মন্দিরের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি স্বামী ঈশ্বরানন্দ প্রভুর তত্বাবধানে। বদলের বাংলায় গো মাতা পূজন এবং গো রক্ষায় এমন অনুষ্ঠান আগে কখনও দোখা যায়নি।
ইকবাল ত্যাগী বলেন, গো মাতা গোটা বিশ্বের মা। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের এই সংগঠন গোটা দেশে গো সেবায় নিয়োজিত। মুসলিম হিসেবে আমার গর্ব হয় যে গো মাতার সেবা করতে দিল্লি থেকে আমি বাংলা পর্যন্ত আসতে পেরেছি।
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