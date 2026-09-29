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বদলের বাংলায় ধুমধাম করে গো মাতা পুজন, আয়োজনের প্রাণপুরুষ এক সংখ্যালঘু

Cow worship: উত্তর শহরতলির ডানলপ এলাকার ঈশ্বর মন্দিরে গো মাতা পুজনের আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনীর গো সেবা সংঘ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 29, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:11 PM IST
বদলের বাংলায় ধুমধাম করে গো মাতা পুজন, আয়োজনের প্রাণপুরুষ এক সংখ্যালঘু

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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