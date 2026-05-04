  • West Bengal Assembly Election 2026: অবশেষে কাটল শূন্যের গেরো, ডোমকলের রং লাল

Domkal Election Result 2026: দলের তরুণ ব্রিগেডের অন্যান্য নেতারা যেখানে ধরাশায়ী হয়েছেন সেখানে মোস্তাফিজুরের জয় দলে নতুন উদ্দীপনা আনবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 06:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুদিন পরে ডোমকলে উড়ল লাল নিশান। তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে জয়ী হলেন সিপিআইএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান রানা। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আনিসুর রহমানের পর ফের ডোমকলে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল সিপিএম। তিনি ১৬,২৩২ ভোটে হারালেন হুমায়ুন কবীরকে।

বহু দিন ধরেই বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এই বাম নেতা। একসময় এসএফআইয়ের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন মোস্তাফিজুর। ২০২১ সালে এই ডোমকল থেকে লড়েই পরাজিত হয়েছিলেন। তার পরেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে আসেননি। তার ফল পেল সিপিএম। দলের তরুণ ব্রিগেডের অন্যান্য নেতারা যেখানে ধরাশায়ী হয়েছেন সেখানে মোস্তাফিজুরের জয় দলে নতুন উদ্দীপনা আনবে।

মোস্তাফিজুরকে যথেষ্ঠই গুরুত্ব দিয়েছিল তৃণমূল। তাই ডেবরার জেতা প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে আনা হয় ডোমকলে। কিন্তু কেন্দ্র বদল করে তৃণমূল কোনও ভাবেই সিপিএমের দূর্গে ফাটল ধরাতে পারল না। বরং বহিরাগত ইস্যুতে কিছুটা পিছিয়েই পড়েছিলেন হুমায়ুন। 

রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগের রাতে সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ডোমকল। সর্দারপাড়া এলাকায় তৃণমূল ও সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছুটে আসে বিশাল পুলিস বাহিনী। ভোটের দিন ডোমকলের বহু জায়গায় পুলিস দিয়ে ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়। হয়ত তার প্রতিফলন ঘটেছে ভোটব্যাংকে।

উল্লেখ্য, তৃণমূলে ১৫ বছরের শাসন বিজেপির ধাক্কায় ধসে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২০৫টি আসন দখল করার পথে বিজেপি। অন্যদিকে, ৮২ কেন্দ্রে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। নন্দীগ্রামে জিতেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মাত্র সাড়ে তিন হাজার ভোটে এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেরেছেন শশী পাঁজা, ব্রাত্য বসু, সুজিত বসু, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হেরে গিয়েছেন। জিতেছেন মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, শোভন দেব চট্টোপাধ্য়ায়রা।

কীভাবে বিজেপির এরকম ভূমিধস জয় হল তা নিয়ে গবেষণা হবে। এসআইআর, তৃণমূলের দুর্নীতি, ধর্মীয় মেরুকরণ কতটা প্রভাব ফেলেছে তা ধীরে ধীরে সামনে আসবে। তবে  এভাবে তাসের ঘরের মতো ঘরে ভেঙে যাবে তা হয়তো ভাবতেই পারেননি তৃণমূল নেত্রী।    

