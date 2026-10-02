/দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে প্রতিরোধের মুখে? সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!

সৌমেন ভট্টাচার্য ও রক্তিমা দাস: দেশ বিরোধিতার চক্রান্ত করতে গিয়ে প্রতিরোধে মুখে সিপিএম? বামফ্রন্টের সভায় ব্যাপক ভাঙচুর, সংঘর্ষ। আহত বেশ কয়েকজন। তুলকালাম কাণ্ড উত্তর ২৪ বিরাটিতে।
আজ, শুক্রবার বিরাটি বণিক মোড়ে একটি সভার আয়োজন করে SFI। সকাল যথারীতি সভার প্রস্তুতিও চলছিল জোরকদমে। কিন্তু বিকেলে সভা শুরুর আগের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, বামদের সভা থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল। এই নিয়ে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্য়ে প্রথম কথা কাটাকাটি, তারপর শুরু হয় সংঘর্ষ। সভাস্থলে রীতিমতো ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।
বিরাটির বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার বলেন, 'এখানে বামপন্থী সংগঠনদের সভা ছিল। এলাকার মানুষ বসেছিল, তারা ভারত তেরি টুকরো হোঙ্গে শুনতে চায় না। তারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছে, হামলা করেছে। আমাদের তিন মহিলা কর্মী আহত। স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে পুলিসকে বলেছিলাম হামলাকারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'ভারতবর্ষে যেভাবে বামপন্থীরা দেশবিরোধিতার বিষ ছড়াচ্ছে, জাতীয়বাদীদের উপর আক্রমণ করে আসছে, সেটারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে'।
এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা সভা বানচাল করার অভিযোগ তুলেছে বামেরা। তাদের দাবি, নিয়মমাফিক পুলিসের অনুমতি নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বানচাল করতেই পরিকল্পনামাফিক হামলা চালিয়েছে বিজেপি।
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