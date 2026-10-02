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দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে প্রতিরোধের মুখে? সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!

CPIM clash:  বিজেপির অভিযোগ, বামদের সভা থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল। এই নিয়ে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্য়ে প্রথম কথা কাটাকাটি, তারপর শুরু হয় সংঘর্ষ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 02, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:32 PM IST
দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে প্রতিরোধের মুখে? সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!
Image Credit: সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে প্রতিরোধের মুখে? সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!
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