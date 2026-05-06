West Bengal Assembly Election Result 2026: 'গুছিয়ে রেখেছি, নিয়ে যেও', বিজেপি জিততেই ১৩ বছর পর পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার সিপিআইএমের

West Bengal Assembly Election Result 2026: 'গুছিয়ে রেখেছি, নিয়ে যেও', বিজেপি জিততেই ১৩ বছর পর পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার সিপিআইএমের

Baruipur: ফল বদলাতেই হাতবদল পার্টি অফিসের, বারুইপুরে ১৩ বছর পর পুরনো দফতর ফিরে পেল সিপিআইএম। সিপিআইএম প্রার্থী জানালেন, অফিসে থাকা তৃণমূলের কাগজপত্র, পতাকা ও ব্যানার আমরা আলাদা করে গুছিয়ে রেখেছি। ওদের ফোন করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ আসেনি। এরপরই আমরা নিজেদের ব্যানার লাগিয়ে দিয়েছি।   

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 6, 2026, 03:43 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: গণনা শেষে ফল ঘোষণা হতেই জেলাজুড়ে পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। একদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের কার্যালয়ে পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠছে, অন্যদিকে ব্যতিক্রমী ছবি ধরা পড়ল বারুইপুর পশ্চিমে। কাছারি বাজার সংলগ্ন সিপিআইএমের পুরনো পার্টি অফিস ১৩ বছর পর ফের লাল ঝান্ডার দখলে এল। ১৯৮৩ সাল থেকে এই দফতর সিপিএমের দখলেই ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ওই অফিস দখল করে বলে অভিযোগ। তারপর টানা ১৩ বছর তৃণমূলের দখলেই ছিল কার্যালয়টি।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের ফল প্রকাশ হতেই মঙ্গলবার রাতে পুরনো পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার করে সিপিএম। বারুইপুর পশ্চিমের সিপিআইএম প্রার্থী লায়েগ আলি বলেন, 'আমরা দখলের রাজনীতি করি না। এটা আমাদের পুরনো পার্টি অফিস। তৃণমূল জোর করে দখল করেছিল, আমরা শুধু সেটা ফিরিয়ে নিয়েছি।' তিনি আরও জানান, 'অফিসে থাকা তৃণমূলের কাগজপত্র, পতাকা ও ব্যানার আমরা আলাদা করে গুছিয়ে রেখেছি। ওদের ফোন করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ আসেনি। এরপরই আমরা নিজেদের ব্যানার লাগিয়ে দিয়েছি। এখান থেকেই আবার দলের কাজ শুরু হবে।'

এদিকে জেলার অন্যান্য অংশে ভিন্ন ছবি। বারুইপুর, সোনারপুর ও কুলতলীর একাধিক এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। কোথাও কোথাও ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পার্টি অফিস দখল-পাল্টা দখলের পুরনো সংস্কৃতি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তবে বারুইপুরে সিপিএমের এই ‘পুনরুদ্ধার’ ঘটনাকে ঘিরে আলাদা রাজনৈতিক বার্তা দেখছেন অনেকেই।

অন্যদিকে, গড়িয়া সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি পরিচয় দিয়ে তাণ্ডব, ভাঙচুর ও হামলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একাধিক অভিযোগের কেন্দ্রে উঠে এসেছে নাজিবুল লস্কর ওরফে লালনের নাম। পুলিসের দাবি, তার বিরুদ্ধে আগেও ডাকাতি, হুমকি ও মারধরের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পুলিসের পোশাক পরে ডাকাতির অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গড়িয়া সন্ধ্যা মার্কেট এলাকায় একটি বাইকের গ্যারেজে আচমকা ভাঙচুর চালানো হয়। এরপর নবগ্রাম এলাকায় একটি চপের দোকানেও হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সেখান থেকে গরম তেল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কয়েকজন আহত হন। ঘটনার পর পুলিস অভিযান চালিয়ে সোমনাথ নিয়োগী, অজিত সেনগুপ্ত ও আরও দু’জনকে গ্রেফতার করেছে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তরা নিজেদের বিজেপি পরিচয় দিয়ে এলাকায় দাপট দেখাচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বারুইপুর আদালতে পেশ করা হবে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিস।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

