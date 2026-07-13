Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বারুইপুরকাণ্ডে গণপিটুনিতে মৃত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডল, পেছনে ছিল বিরাট উস্কানি, পুলিসের জালে সিপিএম নেতা লাহেক

বারুইপুরকাণ্ডে গণপিটুনিতে মৃত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডল, পেছনে ছিল বিরাট উস্কানি, পুলিসের জালে সিপিএম নেতা লাহেক

Baruipur Rape Case Update: সিপিএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে ২৭টি ধারায় মামলা করা হয়েছে। আজ তাকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে তোলে পুলিস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST
বারুইপুরকাণ্ডে গণপিটুনিতে মৃত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডল, পেছনে ছিল বিরাট উস্কানি, পুলিসের জালে সিপিএম নেতা লাহেক
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিগ আপডেট: হাইকোর্টে ধাক্কার মুখে রাজ্যের গুন্ডাদমন আইন, দায়ের মামলা-- ভবিষ্যত্‍
Calcutta high court28 min ago
2
Oil prices spike41 min ago
3
Tirthankar Ghosh arrested2 hrs ago
4
Dumdum Murder3 hrs ago
5
Bangkok Pub Fire3:47 AM IST