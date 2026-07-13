/বারুইপুরকাণ্ডে গণপিটুনিতে মৃত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডল, পেছনে ছিল বিরাট উস্কানি, পুলিসের জালে সিপিএম নেতা লাহেক

পিয়ালী মিত্র: বারুইপুরকাণ্ডে গ্রেফতার লাহেক আলি। কে এই লাহেক আলি? কী ভূমিকা ছিল তারা? তদন্ত উঠে আসছে বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জেরে তোলপাড় শুরু হয় এলাকায়। আর তার জেরেই গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় স্থানীয় যুবক ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলের। পাশাপাশি হামলা হয় পুলিসের গাড়িতে, ফাঁড়িতে হামলা করে স্থানীয় মানুষজন। আর এখানেই বড় ভূমিকা ছিল লাহেক আলির। তার বিরুদ্ধে উঠেছে জনতাকে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ।
স্থানীয় সিপিএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে ২৭টি ধারায় মামলা করা হয়েছে। আজ তাকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে তোলে পুলিস। গোটা আইনি প্রক্রিয়াটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে বর্ণনা করেন লাহেক।
লাহেক আলির বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়া, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গোলমাল বাধানো, হিংসা ছড়ানো, দাঙ্গা বাধানো ইত্যাদি বহু অভিযোগ আনা হয়েছে। বারুইপুরের ওই ঘটনার পর গোলামালের একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ পুলিসের হাতে আসে। সেখানে দেখা যাচ্ছে লাহেক আলি উত্তেজনায় উস্কানি দিচ্ছেন।
পুলিসের পাশাপাশি যে জায়গায় ওই বিভত্স ঘটনা ঘটেছে সেই সূর্যপুরের বহু মানুষও একই কথা বলছেন। তাদের বক্তব্য, বাচ্চাটিকে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন সবাই মিলেই তাকে খুঁজছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কোনও ভাগাভাগি ছিল না। দেহ উদ্ধারের পরও মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ লাহেক আলি আসার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। তার উস্কানিতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। অবরোধ, বিক্ষোভ, ভাংচুরে মেতে ওঠেন মানুষজন।
সূর্যপুরের এক বাসিন্দা বলেন, লাহেক আলি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর সে দেখল এলাকায় একটা জনরোষ চলছে, দাঙ্গাহাঙ্গামার মতো পরিস্থিতি চলছে। তখন সে না কিছু জেনে বুঝে বলতে শুরু করল, বিজেপির হিন্দু ছেলেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিসের হাত থেকে অপরাধীকে বের করে দেওয়ার জন্য শান্তনু মণ্ডলের নাম নেওয়া হল। আদৌ শান্তনু মণ্ডলের কোনও ভূমিকা ছিল না। সে দোষীকে নিয়ে থানাতে তখন উপস্থিত। তার পরেও লাহেক আলি তার উস্কানিমূলক বক্তব্য দিল। তার পরেই এলাকায় গোলমাল শুরু হয়ে গেল। কিছু লোক শান্তুনু মণ্ডলের বাড়ি ভাঙচুর করতে এসে গেল। কিছু লোক ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে তাকে তুলে আনতে গেল।
স্থানীয়দের আরও দাবি, যে শান্তনু মণ্ডল রাতভর নিখোঁজ নাবালিকাকে খোঁজার কাজে যুক্ত ছিলেন এবং পরে প্রভাস মণ্ডলকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই শান্তনু মণ্ডলের বিরুদ্ধেও লাহেক আলি উস্কানি দেন। এমনকী, পুলিস অভিযুক্তদের ধরে ছেড়ে দিয়েছে বলেও উস্কানি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
এদিকে, ওই গোলমাল শুরু হওয়ার পরই ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলকে বাড়ি থেকে তুলে এনে পিটিয়ে মারে উত্তেজিত জনতা। ওই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলের যে মব লিনচিং, একে মব লিংচিং আমি বলব না। এটা কমপ্লিটলি তার নাম পরিচয় দেখে তাকে মারা হয়েছে। এর পেছনে ভোটে যারা বাতিল হয়েছেন তাদের উস্কানি রয়েছে। মৌলবাদী গ্রুপও থাকতে পারে।
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