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বারুইপুরকাণ্ডে জামিন পেলেন না সিপিএম নেতা, শুনানিতে চাঞ্চল্যকর দাবি আইনজীবীর

Baruipur Rape Case Update: অভিযুক্তের আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি দাবি করেন, টানা ৮ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার পরও তদন্তে কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:31 PM IST
বারুইপুরকাণ্ডে জামিন পেলেন না সিপিএম নেতা, শুনানিতে চাঞ্চল্যকর দাবি আইনজীবীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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