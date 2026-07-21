/বারুইপুরকাণ্ডে জামিন পেলেন না সিপিএম নেতা, শুনানিতে চাঞ্চল্যকর দাবি আইনজীবীর

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরের সুর্যপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার জেরে গ্রেফতার হয়েছিলেন স্তানীয় সিপিএম নেতা লাহেক আলি। অভিযোগ তিনি ঘচনাস্থলে এসে উত্তেজক বক্তব্য় রাখার পরই বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে এনে পিটিয়ে মারে। সেই ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। টানা ৮ দিন পুলিস হেফজতের পর আদালত তাকে ফের ৩ দিনের জন্য পুলিস হেফাজতে পাঠাল আদালত।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, হেফাজতে থাকাকালীন লাহেক আলিকে সুর্যপুরে নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্তও করা হয়েছে। এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে লাহেক আলি দাবি করেন, তাঁর গ্রেফতার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। এভাবে বামপন্থীদের আটকানো যাবে না।"
এদিন আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে আরও ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর বিভাস মুখার্জি জানান,তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি,তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামগ্রী উদ্ধার বাকি রয়েছে বলেও তিনি আদালতকে জানান।
অন্যদিকে,অভিযুক্তের আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি দাবি করেন, টানা ৮ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার পরও তদন্তে কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তাঁর অভিযোগ, তদন্ত রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তাঁর মক্কেলকে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'জেহাদি' বলে প্রচার করা হচ্ছে, যা তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে আদালত লাহেক আলিকে ফের ৩ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।
উল্লেখ্য, লাহেক আলির বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়া, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গোলমাল বাধানো, হিংসা ছড়ানো, দাঙ্গা বাধানো ইত্যাদি বহু অভিযোগ আনা হয়েছে। বারুইপুরের ওই ঘটনার পর গোলামালের একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ পুলিসের হাতে আসে।
পুলিসের পাশাপাশি যে জায়গায় ওই বিভত্স ঘটনা ঘটেছে সেই সূর্যপুরের বহু মানুষও একই কথা বলছেন। তাদের বক্তব্য, বাচ্চাটিকে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন সবাই মিলেই তাকে খুঁজছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কোনও ভাগাভাগি ছিল না। দেহ উদ্ধারের পরও মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ লাহেক আলি আসার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। তার উস্কানিতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। অবরোধ, বিক্ষোভ, ভাংচুরে মেতে ওঠেন মানুষজন।
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