Humayun Kabir: 'সেলিমের সঙ্গে কথা হয়েছে, সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা.....', নিজের দল নিয়ে জোরাল দাবি হুমায়ুনের

Humayun Kabir: 'সেলিমের সঙ্গে কথা হয়েছে, সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা.....', নিজের দল নিয়ে জোরাল দাবি হুমায়ুনের
Humayun Kabir: বহুবার তিনি বলেছিলেন ৬ ডিসেম্বর বাববি মসজিদের শিলান্যাস করবেন। কথামতো ৬ ডিসেম্বর মসজিদ শিলান্যাসও করেন। সেই মঞ্চ থেকেও রাজনৈতিক ভাষণই দিয়েছেন হুমায়ুন কবির
সোমা মাইতি: সামনেই নতুন দলের ঘোষণা। তার আগেই নতুন দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ময়দানে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। গত ৪ ডিসেম্বর বহরমপুর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে গিয়ে জানতে পারেন, সাসপেন্ড করেছে দল। কারণ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির চেষ্টা। বহরমপুর স্টেডিয়াম থেকেই সুর চড়িয়েছিলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে।
গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলেই সামনে এনেছিলেন তৃণমূল আর বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা। বলেছিলেন, রাজ্যে ১৩৫ আসনে লড়বে তাঁর দল। লক্ষ্য তৃণমূলকে হারানো। সেদিনই হুমায়ুন কবির দাবি করেছিলেন, ফোনে কথা হয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে। দল অসাম্প্রদায়িক হলে একসঙ্গে আসতেও রাজি সিপিএম, দাবি করেছেন হুমায়ুন।
বহুবার তিনি বলেছিলেন ৬ ডিসেম্বর বাববি মসজিদের শিলান্যাস করবেন। কথামতো ৬ ডিসেম্বর মসজিদ শিলান্যাসও করেন। সেই মঞ্চ থেকেও রাজনৈতিক ভাষণই দিয়েছেন হুমায়ুন কবির। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। শিলান্যাস পর্ব থেকেই আরও জোরাল গলায় হুমায়ুন দাবি করেছেন, তাঁর নতুন দল লড়বে রাজ্যজুড়ে।
রবিবার সকালে আরও এক কদম এগিয়ে হুমায়ুন দাবি করেছেন, কথা এগিয়েছে সিপিএমের সঙ্গে। কংগ্রেস ও সিপিএমের সঙ্গে জোটের বিষয়ে কথা বলেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস, সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা প্রবল বলেও দাবি তাঁর।
হুমায়ুন কবির আরও বলেছেন, মিম নেতা, হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে কথাও হয়েছে তাঁর। একজোট হয়ে লড়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন। মিম সূত্রে যদিও এই দাবির সমর্থন মেলেনি । প্রতিক্রিয়া জানায়নি সিপিএমও। তবে নিজের কথায় অনড় হুমায়ুন।
প্রশ্ন উঠছে, হুমায়ুন কবির কি সব দলের সঙ্গেই আসন রফার সম্ভাবনা জিয়িয়ে রাখতে চাইছেন ? তৃণমূল যদিও দাবি করেছে, বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন হুমায়ুন কবির।
অন্যদিকে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ২০২৬ সালের সিপিএম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ-এর মাঝে আসন সমঝোতা বা জোটের ছবি এখনও স্পষ্ট নয়। তার আগেই সব রাস্তা খোলা রেখেই কি ময়দানে নামছে হুমায়ুনের নতুন দল ? নাকি শুধুই জল মাপছেন ভরতপুরের বিধায়ক ?
এদিকে, সোমবার সকাল থেকেই রেজিনগরের ছেতিয়ানিতে হুমায়ুন কবিরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের এলাকায় ভিড় মানুষের। অনেকেই নিয়ে আসছেন ইট। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইছেন অনেকেই। জানা গিয়েছে এখনও অবধি ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্টে ২ কোটিরও বেশি টাকা জমা পড়েছে । রবিবার সারারাত গোনা হয়েছে নগদ টাকা। তবে সেই টাকার পরিমাণ এখনও জানা যায় নি। এদিন হুনায়ুন কবির সামনে এনেছেন প্রস্তাবিত মসজিদের ফলকও।
অন্যদিকে, হুমায়ুন কবিরের দশা হবে আই এস এফের মতই। একথা বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। সোমবার বর্ধমান শহরের ২৩ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এদিনের সম্মেলনে বিধায়ক খোকন দাস,পুরপ্রধান পরেশ সরকার সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জয়প্রকাশ আরো বলেন, স্বপ্নের বিরিয়ানি কেউ খেতেই পারেন। কিন্তু মমতা বন্দোপাধ্যায়কে হারানো অসম্ভব। তিনি বলেন, ২০২১ এর আগে আই এস এফ ও অনেক হম্বিতম্বি করেছিল। মিডিয়া না থাকলে এ রাজ্যে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যেত না। যে দল ছ মাসেও রাজ্য কমিটি তৈরি করতে পারে না, তারা আর কী বলবে?
