Richa Ghosh: দেশের নামী ক্রিকেটার, SIR এর গেরোয় বড় বিপদ বাংলার এই সোনার মেয়ের...

Richa Ghosh: রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "শুনানির নোটিশ এসেছিল। প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছি৷ কিন্তু তালিকায় দেখলাম....

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 1, 2026, 04:37 PM IST
নারায়ণ সিংহরায়: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার তথা ব্যাটার রিচা ঘোষের নাম SIR এর চুড়ান্ত তালিকায় বিচারাধীন। শনিবার তালিকা প্রকাশের পরই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। শুধুমাত্র রিচা ঘোষ নয় তার দিদি সোমশ্রী ঘোষের নামও বিচারাধীনের তালিকায়। ঘটনা প্রকাশের পরই বাম থেকে তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। 

রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের কথায়, বছরের বেশিরভাগ সময়ই রাজ্যের বা দেশের বাইরে থাকে রিচা৷  SIR চলাকালীন তার নামে শুনানির নোটিস জারি হয়। শিলিগুড়ির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিচা৷  ওয়ার্ডের বিএলও সেই শুনানির নোটিসকে কেন্দ্র করে সঠিক নথি অনলাইনে জমা করলেও মিলল না কোন সুরাহা৷ চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর রিচা ঘোষ ও তার দিদি সোমশ্রী ঘোষের নামের পাশে রয়েছে বিচারাধীনের সিল। 

অন্যদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র রবিবার সকালে রিচার বাড়িতে পৌঁছান ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরা। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি নির্বাচন কমিশনের উপর দোষ উগরে দেন৷ মৌসুমী হাজার বলেন, "এটা লজ্জা৷  যে রিচা গোটা ভারতের নাম উজ্জ্বল করে তার নামই বিচারাধীন৷ তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা একবার ভাবুন৷ এই বিষয় নিয়ে আমরা সোমবার এসডিও অফিস অভিযান করব৷ এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা চূড়ান্ত গাফিলতি।"

রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "শুনানির নোটিশ এসেছিল। প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছি৷ কিন্তু তালিকায় দেখলাম নাম বিচারাধীন। আমি এখনই কোন মন্তব্য করব না এটা নিয়ে৷ আধিকারিকদের সাথে কথা বলে দেখি কি হয়৷"

শহরের মেয়র গৌতম দেব রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন নির্বাচন কমিশনের উপর। তিনি স্পষ্ট করে জানান, "রিচা শুধু শিলিগুড়ির নয় ভারতের গর্ব। এটা নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালিপনা। জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র সরকারের কাজ করেছে৷ মহান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র নিন্দা করি। দলের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি গোটা বিষয়টা।

Cricketer Richa GhoshSIR in BengalRicha Ghosh
