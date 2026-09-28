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মাঠ নয়, যেন নদী! জলের নীচেই চলে গিয়েছে ধানজমি! বৃষ্টিপ্লাবনে মহা সর্বনাশের মুখে...

Crops Under Flood Water: মাঠ নয় যেন নদী! জলের নীচে ধান-আখ! কেশিয়াড়িতে সর্বনাশের মুখে চাষি। এলাকার একরের পর একর কৃষিজমি এখন জলের তলায়। মাঠে দাঁড়িয়েই পচছে ধান, ক্ষতির মুখে আখ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:37 PM IST
মাঠ নয়, যেন নদী! জলের নীচেই চলে গিয়েছে ধানজমি! বৃষ্টিপ্লাবনে মহা সর্বনাশের মুখে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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