  West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! বুথ ক্যাটেগরি ও এর দায়িত্ব নিয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত কমিশনের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! বুথ ক্যাটেগরি ও এর দায়িত্ব নিয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত কমিশনের

West Bengal Assembly Election 2026: সাধারণত এতদিন বুথগুলির চারটি ক‍্যাটেগরি ছিল। সাধারণ বুথ, স্পর্শকাতর বুথ, অতি স্পর্শকাতর বুথ এবং ক্রিটিক্যাল বুথ। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোগ হয়েছে 'মোস্ট সেনসেটিভ বুথ'। যেখানে সব কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে কেবল সিআরপিএফ মোতায়েন করতে বলা হয়েছে। এরকম আগে কখনও হয়নি!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 20, 2026, 04:21 PM IST
এর আগে বিধানসভা ভোটে এরকম কখনও হয়নি!

পিয়ালী মিত্র: সাধারণ বুথ, স্পর্শকাতর বুথ, অতি স্পর্শকাতর বুথ এবং ক্রিটিক্যাল বুথ! এই একদিন ছিল বুথ-বিভাজন। এবার এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মোস্ট সেনসিটিভ বা অতি সংবেদনশীল (Most Sensitive) নামের নতুন এক ক্যাটেগরি। জানা গিয়েছে, এই মোস্ট সেনসিটিভ বুথে (Most Sensitive Booth) কেবল সিআরপিএফ-ই মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন (Election Commission)। যা এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (West Bengal Assembly Election 2026) বড় খবর!

পাঁচরকম বুথ

সাধারণত এতদিন বুথগুলির চারটি ক‍্যাটেগরি ছিল। সাধারণ বুথ, স্পর্শকাতর বুথ, অতি স্পর্শকাতর বুথ এবং ক্রিটিক্যাল বুথ। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোগ হয়েছে 'মোস্ট সেনসেটিভ বুথ'। যেখানে সব কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে কেবল সিআরপিএফ মোতায়েন করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে কমিশনের। কী নির্দেশ কমিশনের?

কমিশনের নির্দেশ
 
* পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ 'সবচেয়ে সংবেদনশীল' বুথগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

* এই তালিকা বিভিন্ন গোয়েন্দাসূত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি।

* ওই সংবেদনশীল বুথগুলিতে শুধুমাত্র CRPF (কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স) মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

* অন্য কোনো কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়-- শুধু CRPF-ই দায়িত্বে থাকবে।

কেন নতুন ক্যাটেগরি? 

কেন এই নতুন ক্যাটেগরির চিন্তা? একটাই উদ্দেশ্য। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করা। জেলাভিত্তিক সংবেদনশীল বুথের তালিকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। 'মোস্ট সেনসিটিভ' বুথে বিশেষ নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কেন শুধু CRPF?

কিন্তু কেন শুধু CRPF-কে বেছে নেওয়া হল? কারণ-- তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে অভিজ্ঞ। সাম্প্রদায়িক ও স্পর্শকাতর এলাকায় কাজ করার দক্ষতাও রয়েছে এঁদের।

অতিরিক্ত সতর্কতা

CRPF ছাড়া অন্য বাহিনী (যেমন BSF, CISF ইত্যাদি) সাধারণ বুথে থাকলেও 'মোস্ট সেনসিটিভ' বুথে নয়। কিছু এলাকাকে 'ক্রিটিক্যাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হবে। ভোটার তালিকা, অতীতের গোলমাল, অভিযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করে এই তালিকা তৈরি।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

