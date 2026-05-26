Mamata Banerjee: রেড রোডে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য: 'ওঁর ওমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা হতেই বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা

Red Road Controversy: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় মামলা দায়ের! ২০২৫ সালের রেড রোডের মঞ্চ ও ধর্নামঞ্চ থেকে হিন্দুদের নিয়ে ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য করার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি কর্মী তথা আইনজীবী রিঙ্কি চ্যাটার্জি। তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় চমক তৃণমূলের অন্দরেই! দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অত্রি শর্মা স্পষ্ট জানালেন, "মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকে ওঁর এমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি, আমরাও এটা সমর্থন করিনি।"
নারায়ণ সিংহ রায়: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এবার আইনি অস্বস্তিতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার রেড রোডের একটি অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে ধর্নামঞ্চ থেকে হিন্দুদের অবমাননা ও কটাক্ষ করার অভিযোগে এবার তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় মামলা দায়ের হল। মামলাকারী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় পেশায় একজন আইনজীবী এবং সক্রিয় বিজেপি কর্মী। তবে এই মামলাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বড় চমক মিলেছে খোদ তৃণমূল শিবিরের অন্দর থেকে। দলের শীর্ষ নেত্রীর তৎকালীন মন্তব্যকে কার্যত ‘অনুচিত’ বলে দাগিয়ে দিয়েছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অত্রি শর্মা।
অভিযোগের সূত্রপাত গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে। কলকাতায় রেড রোডের ঈদের অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিযোগ, সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মঞ্চ থেকেই তিনি হিন্দুত্ব এবং হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর ও কটাক্ষমূলক মন্তব্য করেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থেকে কীভাবে তিনি হিন্দুদের অবমাননা করলেন, তা নিয়ে সেই সময়ই সরব হয়েছিল বিজেপি।
পেশায় আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় জানান, ২০২৫ সালেই তিনি এই নিয়ে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকের ভয়ে পুলিশ সেই অভিযোগ জমা নেয়নি। উল্টে থানার আধিকারিক তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন, কটূক্তি করে তাঁকে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর ২০২৬ সালের নির্বাচনের ঠিক মুখে ধর্নামঞ্চ থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের একই ধরনের মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ।
রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার পর এবার পুরোনো সেই দুই ঘটনাকে হাতিয়ার করে আইনি লড়াইয়ে নামলেন রিঙ্কি। শিলিগুড়ি সাইবার থানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, "আইনজীবী হিসেবে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। আশা করছি, এবার আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের হতেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় অস্বস্তি তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, পেশায় আইনজীবী অত্রি শর্মা এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা একপ্রকার নজিরবিহীন।
দলের মুখপাত্র হিসেবে কোনও মন্তব্য না করলেও, ব্যক্তিগত ও নৈতিক অবস্থান থেকে অত্রি শর্মা স্পষ্ট জানান, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য কখনই কাম্য নয়। সেই সময় ক্ষমতায় আসীন থেকে এই ধরনের মন্তব্য করা তাঁর একদমই উচিত হয়নি। আমরা যাঁরা সেই সময় থেকে এখনও দলে রয়েছি, তাঁরাও এই বিষয়টাকে কোনওদিন সমর্থন করিনি। আর পাঁচজনের মতো রিঙ্কি চ্যাটার্জিরও নৈতিক অধিকার রয়েছে অভিযোগ জানাবার।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের জেলা স্তরের এক প্রভাবশালী নেতার মুখে সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য প্রমাণ করে যে, দলের অন্দরেও এই বক্তব্য নিয়ে ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর সেই ক্ষোভই এবার প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সাইবার থানা এই অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী দিনে কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার।
