Mamata Banerjee: রেড রোডে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য: 'ওঁর ওমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা হতেই বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা

Red Road Controversy: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় মামলা দায়ের! ২০২৫ সালের রেড রোডের মঞ্চ ও ধর্নামঞ্চ থেকে হিন্দুদের নিয়ে ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য করার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি কর্মী তথা আইনজীবী রিঙ্কি চ্যাটার্জি। তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় চমক তৃণমূলের অন্দরেই! দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অত্রি শর্মা স্পষ্ট জানালেন, "মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকে ওঁর এমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি, আমরাও এটা সমর্থন করিনি।"

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 26, 2026, 09:42 PM IST|Updated: May 26, 2026, 09:42 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

