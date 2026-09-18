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২২-২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা? ‘অর্ণব’ নিয়ে বড় আপডেট, কী বলছে মৌসম ভবন

বঙ্গোপসাগরে নতুন আবহাওয়া সিস্টেম ঘিরে ফের তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের জল্পনা। ভারতীয় মৌসম ভবনের সর্বশেষ পূর্বাভাসে আপাতত ১৯ সেপ্টেম্বরের দিকে আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এরপর সিস্টেমটি শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগোতে পারে। তাই ‘অর্ণব’ তৈরি হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত নয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:45 AM IST
২২-২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা? ‘অর্ণব’ নিয়ে বড় আপডেট, কী বলছে মৌসম ভবন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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২২-২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা? ‘অর্ণব’ নিয়ে বড় আপডেট, কী বলছে মৌসম
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