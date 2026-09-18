/২২-২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা? ‘অর্ণব’ নিয়ে বড় আপডেট, কী বলছে মৌসম ভবন

অয়ন ঘোষাল: পুজোর মুখে ফের কি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে ঘূর্ণিঝড়? এখনই নিশ্চিত করে বলা না গেলেও নতুন করে তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনা। বিভিন্ন আবহাওয়া মডেলের পূর্বাভাসকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিশেষ করে আমেরিকান GFS মডেলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় মডেল ECMWF এখনও ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে না। ফলে শেষ পর্যন্ত সিস্টেমটি কতটা শক্তিশালী হবে, সেটাই এখন নজরে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট—ভারতীয় মৌসম ভবন এখনও ঘূর্ণিঝড়ের কোনও সরকারি পূর্বাভাস দেয়নি। তাদের সর্বশেষ বুলেটিনে আপাতত আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনার কথাই বলা হয়েছে।
কী বলছে মৌসম ভবন?
মৌসম ভবনের ১৭ সেপ্টেম্বরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর থাইল্যান্ডের উপর থাকা ঘূর্ণাবর্তটি ক্রমশ উত্তর আন্দামান সাগরের দিকে এগোবে। ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে উত্তর আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এরপর সেটি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়িয়ে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে। কিন্তু সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত ঘোষণা নেই। মৌসম ভবনের বুলেটিনে বলা হয়েছে, পরবর্তী ৩-৪ দিনে সিস্টেমটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোতে পারে।
তাহলে ‘অর্ণব’ নামটি এল কোথা থেকে?
ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ নিয়ে জল্পনার কারণও রয়েছে। যদি পরবর্তী সময়ে সিস্টেমটি সত্যিই ঘূর্ণিঝড়ের পর্যায়ে পৌঁছয়, তাহলে নির্ধারিত নামের তালিকা অনুযায়ী তার নাম ‘অর্ণব’ হতে পারে—এই নামটি বাংলাদেশ দিয়েছে। তবে এখনই ‘অর্ণব ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে’—এমন কথা বলা ঠিক হবে না। কারণ কোনও সিস্টেমকে ঘূর্ণিঝড় বলতে হলে নির্দিষ্ট শক্তি ও বাতাসের গতির মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। সেই পর্যায়ে এখনও পৌঁছয়নি বর্তমান সিস্টেম।
GFS বনাম ECMWF
ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা নিয়ে এখন মূল আকর্ষণ দুই আন্তর্জাতিক আবহাওয়া মডেলকে ঘিরে। আমেরিকান GFS মডেল তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সিস্টেমের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। সেই পূর্বাভাস থেকেই সেপ্টেম্বরের ২২ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির জল্পনা ছড়িয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ECMWF মডেল এখনও ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনাকে সমর্থন করছে না। তাদের পূর্বাভাসে সিস্টেমটি নিম্নচাপ বা আরও শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে, কিন্তু ঘূর্ণিঝড় নাও হতে পারে।
পুজোর মুখে বাড়বে বৃষ্টি?
ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় বাংলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ—সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের বৃষ্টি। মৌসম ভবনের ১৭ সেপ্টেম্বরের extended-range outlook-এ ১৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের সময়কালের আবহাওয়া পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আউটলুক অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পুজোর ঠিক আগে বৃষ্টি বাড়লে উৎসবের প্রস্তুতি এবং মণ্ডপ তৈরির কাজে প্রভাব পড়তে পারে।
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারেও বেশি বৃষ্টি হলে তার পরোক্ষ প্রভাব বাংলায় পড়তে পারে। কারণ এই সময় নদী, খাল, জলাধার এবং মাটিতে বর্ষার জল অনেকটাই জমে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ফের ভারী বৃষ্টি হলে নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার ঝুঁকি বাড়ে। তবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৃষ্টি বেশি মানেই বন্যা হবেই, এমন সিদ্ধান্ত এখনই দেওয়া যায় না। বৃষ্টির পরিমাণ, কোথায় কতটা হচ্ছে এবং নদ-নদীর জলস্তর—সবকিছুর উপর পরিস্থিতি নির্ভর করবে।
বাংলায় কী প্রভাব পড়তে পারে?
বর্তমান সিস্টেমটি যদি পূর্বাভাস অনুযায়ী ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগোয়, তার প্রভাবে বাংলার দক্ষিণের জেলাগুলিতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। পরবর্তী সময়ে সিস্টেমের অবশিষ্টাংশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোলে বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়তে পারে পূর্ব ভারতের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায়। ফলে শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে অনুমান করা হচ্ছে। তবে কোন জেলায় কতটা বৃষ্টি হবে, তা আরও পরিষ্কার হবে সিস্টেমটির গতিপথ ও শক্তি নির্দিষ্ট হওয়ার পর।
এখনই কি ‘ঘূর্ণিঝড় অর্ণব’ বলা যাবে?
এই মুহূর্তে সরকারি ভাবে যা নিশ্চিত, তা হল—উত্তর আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সেটি শক্তি বাড়াতে পারে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। IMD-র বর্তমান বুলেটিনেও কোনও storm warning নেই। পুজোর আগে বাংলার আবহাওয়ার জন্য তাই আপাতত দু’টি বিষয়ই নজরে—বঙ্গোপসাগরের নতুন সিস্টেম এবং সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের বৃষ্টি। আগামী কয়েক দিনে ছবিটা আরও পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
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