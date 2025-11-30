Bengal Weather Update: উপকূলের কাছাকাছি 'দানব' দিতোয়া! বাংলায় বাড়ছে পারদ, কবে দেখা পাওয়া যাবে শীতের?

Bengal Weather Update: উপকূলের কাছাকাছি 'দানব' দিতোয়া! বাংলায় বাড়ছে পারদ, কবে দেখা পাওয়া যাবে শীতের?
West Bengal Weather Update: দেতোয়ার সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকবে পারদ। মঙ্গলবার থেকে ফের ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রা।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (DITWAH) উপকূলের কাছাকাছি। এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি উপকূলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকবে পারদ। সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। মঙ্গলবার থেকে ফের ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রা। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। কোন কোন জেলায় সকালে কুয়াশা; পরে পরিষ্কার আকাশ। দুই এক জায়গায় আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। হালকা শীতের আমেজ। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি।
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই শুষ্ক আবহাওয়া। নিচের দিকের জেলা অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের কমবে তাপমাত্রা।
সিস্টেম:
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (DITWAH) উপকূলের কাছাকাছি। এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি উপকূলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে। পূর্ব আসামে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত ও পঞ্জাবের উপর অবস্থান করছে।
দক্ষিণবঙ্গ:
আজ সামান্য তাপমাত্রা বাড়লেও স্বাভাবিকের কাছেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা। কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামী দুই দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে অথবা একই রকম থাকবে। পরবর্তী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে। শুক্রবার নাগাদ কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ।
আগামী দু-তিন দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। তাপমাত্রার ওঠা নামাতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উইকেন্ডে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
উত্তরবঙ্গ:
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।
দার্জিলিং-এর তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। মালদাতে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উইকেন্ডে পার্বত্য এলাকাতেও বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা।
কলকাতা:
সোমবার পর্যন্ত কলকাতার তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে পারদ। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা কমবে। এই সপ্তাহে শুক্র শনিবার নাগাদ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে কলকাতার পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
স্বাভাবিকের কাছেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সোমবার পর্যন্ত ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার থেকে ফের নিম্নমুখী পারদ। সকালে কুয়াশা/ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। সামান্য বেড়ে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা কমবে।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৫ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪২ থেকে ৯২ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে:
চরম বৃষ্টির আশঙ্কা। প্রবল বৃষ্টি ও অতিভারী বৃষ্টি হবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। শৈত্য প্রবাহ পঞ্জাবে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশ এবং উড়িষ্যাতে।
