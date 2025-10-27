Bengal Weather Update: শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা! উত্তাল সমুদ্র, বিকেলের পরই আমূল হাওয়া বদল... ফের ভয়ংকর বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা! উত্তাল সমুদ্র, বিকেলের পরই আমূল হাওয়া বদল... ফের ভয়ংকর বৃষ্টি...
West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরের অতি গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হল। এর নামকরণ হল মন্থা। আগামীকাল মধ্যরাতে ল্যান্ড ফল। বিকেলের পর থেকে রাজ্যে আমূল হাওয়া বদল।
অয়ন ঘোষাল: অতি গভীর শক্তিশালী নিম্নচাপ হিসেবে সিভিয়ার সাইক্লোন মন্থা গত ৬ ঘণ্টায় ১৩ কিলোমিটার গতিবেগে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। সর্বশেষ প্রকাশিত উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী চেন্নাই থেকে ৬৪০ কিলোমিটার, অন্ধ্রের কাঁকিনাড়া থেকে ৭১০ কিলোমিটার, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৭৪০ কিলোমিটার, বিশাখাপত্তনম থেকে ৭৪০ কিলোমিটার এবং ওড়িশার গোপালপুর থেকে ৮৬০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠে এটি ক্রমাগত নিজের শক্তি বাড়াচ্ছে।
আজ মধ্যরাত থেকে কাল ২৮ অক্টোবর ভোরের মধ্যে এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বা সিভিয়ার সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নাম হবে মন্থা।
ল্যান্ডফল:
অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আগামীকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর যেকোনও সময় এটি ল্যান্ড ফল অর্থাৎ স্থলভাগে প্রবেশ করবে। সেই সময় এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার এবং ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ১১০ কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা।
উত্তাল সমুদ্র:
আজ দুপুর থেকেই উত্তাল হবে বঙ্গোপসাগর। বাড়বে জলস্ফীতি এবং ঢেউয়ের উচ্চতা। অনিশ্চিত আচরণ করবে সমুদ্র। ফলে মৎস্যজীবীদের আজ সকাল থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা গভীর সমুদ্রে রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যে প্রভাব:
আজ দুপুর পর্যন্ত রাজ্যে তেমন কোনও প্রভাব না থাকলেও বিকেলের পর থেকে আমূল হাওয়া বদল। আকাশ মেঘলা হবে। বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হবে বৃষ্টি। উপকূলের দুই জেলা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ ৫ জেলায় আজ বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। কাল মঙ্গলবার ২৮ তারিখ বিকেল পর্যন্ত উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় মাঝারি বৃষ্টি। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় মাঝারি বৃষ্টি। কাল সন্ধ্যে থেকে রাতের দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূল ঘেঁষা এলাকায় ভারী বৃষ্টি।
- বুধবার ২৯ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বুধবার ভারী বৃষ্টি ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে।
- বৃহস্পতিবার ৩০ অক্টোবর তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়াতে।
- শুক্রবার ৩১ অক্টোবর বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা কমবে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার ৩০ অক্টোবর মালদা দুই দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে শুক্রবার ৩১ অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং মালদা উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি।
কলকাতা:
কলকাতায় সকালে রোদের দেখা মিলবে। ১০ টা থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। বিকেল থেকে সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কাল মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। কিছুটা বাড়বে বৃষ্টির পরিমান ও ব্যাপকতা। বুধ, বৃহস্পতি বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায়। সঙ্গে থাকছে বজ্রপাতের সতর্কতা।
