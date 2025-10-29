English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Montha: ভয়ংকর মন্থার দাপটে দুর্যোগ শুরু রাজ্যে! ফুঁসছে দীঘার উত্তাল সমুদ্র... গভীর নিম্নচাপে ফের ভাসতে চলেছে কলকাতা?

Cyclone Montha Weather In Bengal: আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 29, 2025, 12:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তুমুল বৃষ্টি সঙ্গে দমকা হাওয়া। ঘূর্ণিঝড় মন্থার (Cyclone Montha) দাপটে দুর্যোগ শুরু কলকাতা সহ জেলায়। ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতায়। বেলা গড়াতেই সেই বৃষ্টি বাড়ল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল শহরের একাধিক এলাকায়। ওদিকে জেলাতেও দুর্যোগের সতর্কতা (Cyclone Montha Weather In Bengal)। হাওড়া শহর জুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মেঘলা আকাশ কালো করে আছে। উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁতেও ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। ভারী বৃষ্টিতে মিনাখাঁর উচিলদহ, বামনপুকুর, কুমারজোল সহ বিভিন্ন এলাকায় আমন ধান ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

ওদিকে উপকূলেরও ঘূর্ণিঝড় মন্থার দাপটে অস্থির আবহাওয়া। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল জুড়ে দফায় দফায় বৃষ্টি, ঘন কালো মেঘ, ঝড়ো হাওয়া বইছে। দীঘা, মন্দারমনি ও তাজপুরে পর্যটকদের সমুদ্ররে ধারে ঘেঁষতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই জেলার বিভিন্ন অংশে শুরু হয় ভারী বৃষ্টি। বুধবার সকালেও তা অব্যাহত রয়েছে। দফায় দফায় বৃষ্টির প্রবল দাপট। কাঁথি, রামনগর, হেঁতালিয়া, নন্দীগ্রাম, তমলুক সহ একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জেরে নিম্নাঞ্চলগুলিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। 

তমলুক শহরে গতকাল বিকেলেই প্রবল হাওয়ায় কালীপুজোর আলোর গেট ভেঙে পড়ে। বুধবার সকাল থেকে আবারও বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ায় জনজীবন ব্যাহত। দীঘা, তাজপুর ও মন্দারমনি সহ সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাগুলিতে সকাল থেকেই চলছে প্রশাসনের মাইকিং। পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি ঘাটে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ঘাটে ব্যারিকেডও বসানো হয়েছে। সমুদ্রের জল ফুলে উঠছে, উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরবর্তী অঞ্চলে। 

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নন্দীগ্রাম, খেজুরি, কাঁথি ও রামনগরের নিচু এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পর্যটকদের আপাতত হোটেলের ভিতরেই অবস্থান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে।

