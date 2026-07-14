/বঙ্গোপসাগরের বুকে জ্বলছে ঘনঘোর ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড়বৃষ্টিপ্লাবন; বর্ষার বিগ আপডেট

অয়ন ঘোষাল: আসছে দুর্যোগ! পূর্বাভাস বলছে, ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি! কারণ, সাগরের বুকে তৈরি হচ্ছে ঘনঘোর ঘূর্ণাবর্ত! আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ, মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত শহরে কয়েক দফা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও, বৃহস্পতিবার থেকেই আবারও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে পারে। কারণ, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যে ঘূর্ণাবর্তটি পরে নিম্নচাপেও পরিণত হয়ে যেতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে মৌসুমি অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগরের উপর থাকা একটি ঊর্ধ্ববায়ু ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলিপুরে প্রায় ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত।
নতুন ঘূর্ণাবর্ত!
কিন্তু বৃহস্পতিবার তৈরি হতে পারে নতুন ঘূর্ণাবর্ত! আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা জানান, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির একাধিক দফা চলতে পারে। বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। তবে আবহাওয়াবিদদের নজর এখন বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলা নতুন সাইক্লোন সিস্টেমের দিকে। পূর্বাভাস, বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে, যা পরে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
নিম্নচাপ হলে কী হতে পারে?
এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে আবারও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে এই আবহাওয়া-ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী হবে, তা কোন দিকে অগ্রসর হবে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের কতটা কাছাকাছি আসবে, তার উপরই বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করবে।
চলতি বর্ষায় দ্বিতীয় নিম্নচাপ
এই নিম্নচাপটি শেষ পর্যন্ত তৈরি হলে, চলতি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের এই আবহে এটি হবে বঙ্গোপসাগরে দ্বিতীয় নিম্নচাপ। প্রায় দু’সপ্তাহ আগে তৈরি হওয়া প্রথম নিম্নচাপটি পরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। সেই আবহাওয়া-ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল ওড়িশায়। তবে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছিল তখন।
টানা ন'দিন শীতলতা
আর এরকম বৃষ্টির কারণেই কলকাতার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে গত কয়েকদিন। টানা বৃষ্টির কারণে কলকাতার তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। সোমবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৪ ডিগ্রি কম। এবং শুধু এই একদিন নয়, টানা ন'দিন ধরে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে।
বৃষ্টি বেশিই
জানা গিয়েছে, জুলাইয়ে ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের কাছাকাছিই বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, জুলাই মাসে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় ১২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। জুন মাসে শহরে ৩৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছিল। যেখানে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ২৮৩ মিলিমিটার। ফলে জুন থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৪৯৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেখানে এই সময়ের স্বাভাবিক পরিমাণ ৪৪৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ, দেখতে গেলে কমেনি, বরং চলতি মরসুমে শহরে স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য বেশিই হয়েছে বৃষ্টিপাত।
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