Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বঙ্গোপসাগরের বুকে জ্বলছে ঘনঘোর ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড়বৃষ্টিপ্লাবন; বর্ষার বিগ আপডেট

বঙ্গোপসাগরের বুকে জ্বলছে ঘনঘোর ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড়বৃষ্টিপ্লাবন; বর্ষার বিগ আপডেট

Cyclonic Circulation in Bay of Bengal: বর্ষা আছে বর্ষাতেই! কিংবা বলা ভালো, এল নিনোর রক্তচক্ষুর মধ্যেই নতুন করে ফিরছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত শহরে রয়েছে কয়েক দফা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে পারে। কারণ, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:15 PM IST
বঙ্গোপসাগরের বুকে জ্বলছে ঘনঘোর ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড়বৃষ্টিপ্লাবন; বর্ষার বিগ আপডেট
Image Credit: ভয়ংকর ঝড় আসছে? শহরে কতটা বৃষ্টি হবে? জেলায় জেলায় কী আকার নেবে দুর্যোগ?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুতিন-জেলেনিস্কির শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দিচ্ছেন জগন্নাথদে
iskcon rath yatra1 hr ago
2
Taslima Nasrin1 hr ago
3
Ayushman card2 hrs ago
4
Anubrata Mandal2 hrs ago
5
gold price fall2 hrs ago