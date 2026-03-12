English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal weather Update: বঙ্গে আবহাওয়ার বিরাট ভোলবদল: আগামী পাঁচ ছ'দিন উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দুর্যোগ, সাগরে ঘূর্ণাবর্তের জেরে ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত

 রাজ্যের আবহাওয়া ম্যাপে ফের বড় পরিবর্তনের সংকেত। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ—উভয় প্রান্তেই ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল হাওয়া অফিস। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটছে। বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়তে থাকায় এবং দক্ষিণবঙ্গের কাছে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করায় এই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 12, 2026, 09:27 PM IST
বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি-তুমুল দুর্যোগ

সন্দীপ প্রামাণিক: রাজ্যের আবহাওয়া ম্যাপে ফের বড় পরিবর্তনের সংকেত। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ—উভয় প্রান্তেই ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল হাওয়া অফিস। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটছে। বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়তে থাকায় এবং দক্ষিণবঙ্গের কাছে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করায় এই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে কোথাও হালকা তো কোথাও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকলেও বৃষ্টির জেরে রোদের তেজ কমবে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে এই মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত চলবে। বজ্রপাতের সময় সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগামী পাঁচ ছ'দিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি। বিশেষ করে উত্তরের জেলাগুলিতে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার। 

১. এই জেলাগুলি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা টা বেশি। সেই সাথে থাকবে দমকা হাওয়া প্রধানত ১২ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত।

২. ১২ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে দু এক জায়গা ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার। 

৩. আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দিনের তাপমাত্রা কমবে বৃষ্টিপাতের জন্য।

৪. উত্তরবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে,  দু থেকে তিন ডিগ্রি মতো তাপমাত্রা কমবে। 

৫. দক্ষিণ বঙ্গের জন্য আগামী ২৪ ঘণ্টায় দু এক জায়গায় বৃষ্টিপাত সম্ভাবনা রয়েছে। 

৬. বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। 

৭. এছাড়া অন্যান্য জায়গাগুলিতে স্থানীয়ভাবে খুব হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ২৪ ঘন্টায় 

৮. আজকের দিনটা বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাটা বেশি। 

৯. ১৩ তারিখে দক্ষিণবঙ্গ সব জেলাতেই শুষ্ক তাপমাত্রা।

১০. ১৪ তারিখে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর। 

১১. ১৫ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সংখ্যা বাড়বে 

১২. দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। 

১৩. দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ এর ও সম্ভাবনা রয়েছেস। সেই সাথে থাকবে দমকা হাওয়া কোথাও কোথাও ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে। 

১৪. কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম শুধু আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 

১৫. ১৫ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাটা বেশি রয়েছে। 

১৬. হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। 

১৭. দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকবে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৪ ডিগ্রি দিয়ে 25 ডিগ্রির কাছাকাছি। 

১৮. বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ বেশি তার ফলেই আমরা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতে দেখতে পাব। 

১৯. এই মুহূর্তে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি।

২০. একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও রয়েছে সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি যার ফলে 

২১. ১৫ থেকে ১৭ তারিখ তুমুল বৃষ্টিপাত হবে।

২২. বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে তার ফলেও বৃষ্টিপাত দেখতে পাব।

