Bengal Weather Update: সাগরে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত! ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি, দক্ষিণবঙ্গের এই এই জেলা ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

West Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তবে সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতে আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 18, 2025, 03:44 PM IST
অয়ন ঘোষাল: শনি ও রবিবার মূলত মেঘলা আকাশ; কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলাতে এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য তিন জেলাতে। 

দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন উত্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি কিছু কিছু অংশে পশ্চিম মেদিনীপুরেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি আর কোনও জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। সোমবারেও কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। 

সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোঁটা- সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ বাকি সময় রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। কোথাও কোথাও সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া:

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতে আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে ও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রোজ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ সকালের দিকে কোথাও কোথাও সামান্য কুয়াশা। 

দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই সিস্টেম উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এবং আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। পরবর্তী আপডেট জানানো হবে।

