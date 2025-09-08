English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: ফের ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! বুধ থেকে আবহাওয়ার বড় বদল, জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি...

West Bengal Weather Update: বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 8, 2025, 04:57 PM IST
অয়ন ঘোষাল: মৌসুমী অক্ষরেখা দূর্বল দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। আজ ও কাল বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

দক্ষিণে বৃষ্টির আপডেট:

বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। শনিবার ও রবিবার উইকন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির আপডেট:
উত্তরবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। বুধবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।

মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। বুধবারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে।

১ জুন থেকে এ পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। দক্ষিণবঙ্গে ১৩ শতাংশ অধিক বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে ১৬ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি। কলকাতায় স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টি ১৫ শতাংশ বেশি হয়েছে।

