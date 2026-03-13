DA Strike: আরও জটিল DA জট: হকের অধিকার পেতে ধর্মঘট সরকারি কর্মচারীদের, সরকারের পালটা মামলা

West Bengal Government DA Case in Supreme Court: জোড়া মামলায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা অন্য দিকে মোড় নেবে? রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য় ডিএ-র ভবিষ্যৎ কী, বলবে সময়ই। ধর্মঘটীরা বলছেন, ডিএ তাদের হকের অধিকার। ডিএ পাওয়ার জন্য আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি আন্দোলনও চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 13, 2026, 06:50 PM IST
ডিএ-এর দাবিতে ধর্মঘট রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক সংগঠনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কবে মিলবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ? এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে পালটা আবেদন করে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় চেয়েছে। রাজ্য সরকারের সেই অবস্থানের বিরুদ্ধেই বৃহস্পতিবার একাধিক রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক সংগঠন একযোগে ধর্মঘটের ডাক দেয়। 

জেলায় জেলায় সেই ধর্মঘটে সামিল হন রাজ্য় সরকারি কর্মচারীরা। ধর্মঘটে অংশ নেন  হাইকোর্টের কর্মরত সরকারি কর্মচারীরাও। অবিলম্বে বকেয়া ডিএ না মেটালে আরও বড় আন্দোলেন হুঁশিয়ারি দেন যৌথ মঞ্চের নেতৃত্ব। তাদের স্পষ্ট কথা, বকেয়া ডিএ তাদের হকের অধিকার। সেই অধিকার আদায়ে তাঁরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরবেন না। ডিএ পাওয়ার জন্য আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি আন্দোলনও চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য সরকার ও সরকারি কর্মীদের মধ্যে ডিএ নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। আর বাকি ৭৫ শতাংশ কীভাবে ধাপে ধাপে মেটানো হবে, ৩১ মার্চের মধ্যে তার রূপরেখা তৈরি করুক সরকার। এর জন্য প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করে দেয় শীর্ষ আদালত। 

সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়ে রাজ্য সরকার আগেই একটি আবেদন করে শীর্ষ আদালতে। এবার রাজ্য সরকার আরও একটি আবেদন দাখিল করেছে বলে জানা যাচ্ছে। ৯ মার্চ ২০২৬, আর্থাৎ গত সোমবার রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে বলে খবর। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধেই পাল্টা রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টকে তার রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। 

যদিও এটির শুনানি কবে হবে তা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই জোড়া মামলায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা অন্য দিকে মোড় নিতে পারে বলে সংশয় প্রকাশ করছে ওয়াকিহবহল মহল। তাদের মতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য় ডিএ-র ভবিষ্যৎ কী হবে, তা এখন সময়ই বলবে। 

আরও পড়ুন, ভোটের মুখে বেসুরো, দল ছাড়ছেন ৪ বারের হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক- প্রাক্তন মন্ত্রী?

আরও পড়ুন, Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: CEC জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণে ১০ পাতার নোটিস, ৭ বড় অভিযোগ

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

