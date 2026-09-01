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ফুচকা খাওয়ার ১০-২০ টাকার বিনিময়ে ব্যাড টাচ! নাবালিকাকে ঘরে ডেকে নোংরামি 'দাদু'র

Hooghly Molestation: প্রতিবেশী এক মহিলা প্রথম নাবালিকাকে দেখতে পান প্রৌঢ়ের ঘর থেকে বেরতে। তার কাছে ২০ টাকা ছিল। সেইসময় সে জিজ্ঞাসা করতেই নাবালিকা তাঁকে জানায় যে দাদু দিয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:31 PM IST
ফুচকা খাওয়ার ১০-২০ টাকার বিনিময়ে ব্যাড টাচ! নাবালিকাকে ঘরে ডেকে নোংরামি 'দাদু'র

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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