SIR in Bengal: অনেক ছোটাছুটি করেও ওঠাতে পারেননি লিস্টে নাম, SIR কোপে বাদ পড়া দিদির গঞ্জনার জেরে হতাশায় আত্মঘাতী ভাই

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 9, 2026, 01:34 PM IST
নকিব উদ্দিন গাজী: এসআইআর কেড়ে নিল আরও এক প্রাণ। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে। দিদির নাম ছিল বিচারাধীন তালিকায়। অনেক ছোটাছুটির পরও দিদির সেই নাম ডিলিট হয়ে যায়। এনিয়েই পরিবারে অশান্তি। দিদির সঙ্গে এনিয়ে কথাকাটাকাটিও হয় ভাইয়ের। আর তার জেরেই আত্মঘাতী কুলপির তরুণ।

রাজ্যের বহু মানুষের নাম পড়ে গিয়েছে ডিলিটের তালিকায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহে গড়ে ৩ লাখ মানুষ পড়ে গিয়েছেন বাতিলের তালিকায়। পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনায় এই সংখ্যা গড়ে ২ লাখ।

কুলপির যে যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন তার নাম কাবিরুল মোল্লা। বাড়ি কুলপি থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপাড়া। রামকৃষ্ণপুরের আলিপাড়ার দুটি বুথে বাদ পড়েছেন ৪১ জন। এনিয়ে তোলপাড় চলছে গ্রামে। না কীভাবে উঠবে তা নিয়ে ঘরে ঘরে যেমন আতঙ্ক রয়েছে তেমনি অশান্তিও রয়েছে। কী হবে, এই ভেবেই অনেক আতঙ্কে গুটিয়ে রয়েছেন। তার মধ্যেই এই ঘটনা। দিদির নাম ভোটার লিস্টে ঢোকাতে না পারায় অপরাধ বোধে ভুগছিলেন কাবিরুল।

নিহতের প্রতিবেশী আবদুল সেলিম মোল্লা বলেন, কুলপি থানার ১৪০ ও ১৪১ দুটি বুথ মিলিয়ে মোট ৪১ জনকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।  তার মধ্যে আমার যে ভাইটি মারা গিয়েছে সেই ওই ১৪১ নম্বর বুথের ভোটার। আমার পরিবারেরও ২ জন ভোটার লিস্ট থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। যে ভাইটি মারা গিয়েছে তার দিদির নাম বাদ গিয়েছে। আমরা নিজেরাও যেমন হা হুতাস করছি তেমনি কবিরুলও আতঙ্কে ছিল। ও যে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে তা বুঝতে পারিনি। দিদির নাম ডিলিট হয়ে যাওয়ার পর ও ছোটাছুটি করছিল। খুবই আতঙ্কে ছিল। কীভাবে নাম তোলা যায় তা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তায় ছিলাম। বাড়িতেও  একটা চাপ ছিল। কোন ডক্য়ুমেন্ট দিতে হবে তার খোঁজখবর নিতে বলছিল।

এদিকে, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাতভর লাইনে মানুষ, রানাঘাট আদালতে এফিডেভিটের জন্য ভোগান্তি। এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর থেকেই নানান ত্রুটির জেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। কারও নামের বানান ভুল, কারও আবার বয়সের গরমিল—এইসব সংশোধনের জন্য এফিডেভিট শংসাপত্র পেতে রানাঘাট মহকুমা আদালতে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিদিন প্রায় ১৪০টি শংসাপত্র প্রদান করা হলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল বলেই অভিযোগ। ফলে বহু মানুষ রাত থাকতেই দূরদূরান্ত থেকে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। প্রবল বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে বয়স্ক থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ—সকলকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। অনেকের দাবি, এসআইআর চালুর পর থেকেই হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাঁরা। পরিবারের সদস্যরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকায় প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দিনের পর দিন না খেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা বেশি হওয়ায় সেখানকার মানুষের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। 

