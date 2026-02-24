Dakshin Dinajpur Doctor recruitment: জেলা স্বাস্থ্য দফতরে চিকিত্সক নিয়োগে ১৮ আবেদনকারীর ১৫ জনই মুসলিম কীভাবে! কঠিন প্রশ্ন তুলল বিজেপি

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dakshin Dinajpur Doctor recruitment: তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে দেশের যে আইন সেই আইন অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 24, 2026, 05:16 PM IST
শ্রীকান্ত ঠাকুর: জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর। সরব হল জেলা বিজেপি। কারণ কি? কারণ বিজ্ঞপ্তিতে থাকা চিকিত্সকদের নামের লিস্টি নিয়ে। কারণ, ওই পদে আবেদন করেছেন মোট ১৮ জন। তার মধ্যে ১৫ জনই মুসলিম। ২ জন জেনারেল ও একজন তপসিলি সম্প্রদায়ভূক্ত প্রার্থী। এমনটা কীভাবে  হল! তোলপাড় শুরু করেছে জেলা বিজেপি।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর মেডিকেল অফিসার ব্লাড সার্ভিস পদে চিকিৎসক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। তাতে আবেদনকারীর মোট সংখ্যা ১৮ জন। ওই ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জনই মুসলিম সম্প্রদায়ের চাকরিপ্রার্থী। দুজন জেনারেল সম্প্রদায় ভুক্ত, একজন তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসক তালিকাভুক্ত হয়েছেন ইন্টারভিউ এর জন্য। আর এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জেলা ও রাজ্য স্তরের বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য  বিজেপির পক্ষ থেকে তাদের নির্দিষ্ট পেজে পোস্ট করে দাবি করা হয়েছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। অন্যদিকে বেশ কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনও এই তালিকা নিয়ে সরাসরি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছে। এই নিয়ে  বিতর্ক শুরু হয়েছে জেলার রাজনীতির অঙ্গনে। 

বিধানসভা ভোটের আগে এই ধরনের তালিকা প্রকাশ এবং তালিকাতে চিকিৎসকের নাম যা প্রকাশ হয়েছে তার ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জনই মুসলিম সম্প্রদায়ের আর এটাকেই রাজনৈতিকভাবে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। তাদের দাবি জেলায় বা রাজ্যে কোথাও কি জেনারেল কাস্টের বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী চিকিৎসক নেই! এটা একটা বড় চক্রান্ত চলছে রাজ্যজুড়ে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই ধরনের তালিকা প্রকাশ পাচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে দেশের যে আইন সেই আইন অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের সংবিধানে কোথাও বলা নেই কতজন কে কে এপ্লিকেশন করতে পারবে কে কে করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ধর্মের বিভেদ বিজেপি দেখছে। ধর্মের নামে বিভেদ করে শুধু শুধু এই বিষয়েও রাজনীতি আনার চেষ্টা করছে বিজেপি বলে অভিযোগ তৃণমূলের। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস দাবি করেছেন, অনলাইনে এপ্লিকেশন চাওয়া হয়েছিল।  যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তাদেরই নাম এই তালিকায় নেওয়া হয়েছে। এটা কেন বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। একটা পোষ্টের জন্য চিকিৎসা করা আবেদন করেছেন যিনি যোগ্য তিনি সেই পোস্টে চাকরি পাবেন। এখানে কোনো বিশেষ কাউকে দেওয়ার জন্য কিছু করা হয়নি। তবে ভোটের আগে এই ধরনের সুযোগকে হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব তারা বিষয়টি নিয়ে সমাজ মাধ্যম সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করছে।

