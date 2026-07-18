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দু'দিন বাইরে-পোশাক বদল, অথচ বাড়ি ফিরেই স্বাভাবিক হাসি! দময়ন্তীর নিখোঁজ রহস্যে হতভম্ব বাবা বললেন...

Howrah missing shooter: বাবা জানান, পড়াশোনা ও অনুশীলন দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে দিয়ে হয়তো সমস্যা হচ্ছিলো। বিশেষ করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে।চলে যাবার পর শ্রীরামপুরে কোথায় ছিল, এর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে হাওড়া থানার পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:47 AM IST
দু'দিন বাইরে-পোশাক বদল, অথচ বাড়ি ফিরেই স্বাভাবিক হাসি! দময়ন্তীর নিখোঁজ রহস্যে হতভম্ব বাবা বললেন...
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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