দু'দিন বাইরে-পোশাক বদল, অথচ বাড়ি ফিরেই স্বাভাবিক হাসি! দময়ন্তীর নিখোঁজ রহস্যে হতভম্ব বাবা বললেন...

দেবব্রত ঘোষ: অবশেষে স্বস্তি। শনিবার ভোরে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাট থেকে উদ্ধার নিখোঁজ প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন। হাওড়ার বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি সেনের মেয়ে দময়ন্তী গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিল। আজ ভোরে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এক প্রাতঃভ্রমণকারী কিশোরীকে বসে থাকতে দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীর পরিবারকে ফোনে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই হাওড়া থানার পুলিস এবং পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে।
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ক্রীড়া অনুশীলন এবং পড়াশোনার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে তীব্র মানসিক চাপের কারণেই দময়ন্তী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে। বর্তমানে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তাকে হাওড়া থানার পুলিসি তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।
মেয়েকে ফিরে পেয়ে ধ্রুবজ্যোতি সেন মিডিয়া এবং পুলিস প্রশাসনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে পুরো রাত জুড়ে পুলিস তাদের পাশে ছিল। এডিসিপি ম্যাডাম এবং শ্রী কমিশনারেট পুলিস অফিসাররা অনবরত সাহায্য করেছেন। তারা দময়ন্তীর সিসিটিভি ফুটেজ সহ সমস্ত ট্র্যাকিং তথ্য পরিবারকে দিয়েছেন। আজ সকালে বাড়ি ফিরে দময়ন্তী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করছে। সে তার বাবা-মাকে কাঁদতে দেখে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। দয়মন্তী তাঁদের বলে, 'বাবা-মা কেঁদো না। আমি ভুল করেছি।'
তিনি আরও বলেন, 'আজ ভোরে রামকৃষ্ণপুর ঘাটের জেটিতে ওকে পাওয়া যায়। আসলে এক প্রাতঃভ্রমণকারী ভদ্রমহিলা ঘাটে ওকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ওঁর বরকে জানান। ওঁর বর তখন আমাকে ফোন করে বলেন, 'স্যার, আপনি ইমিডিয়েট যান, আপনার মেয়েকে ওখানে পাওয়া যাবে।' আমি খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে ছুটে যাই। মেয়েকে ফিরে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। বাড়ি ফিরে ও আমাদের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে হেসে খেলে কথা বলছে। ও যে দুদিন বাইরে ছিল, ওর আচরণ দেখে তা বোঝাই যাচ্ছে না। বাড়ি এসেই ও আমাকে আর ওর মাকে কাঁদতে দেখে বলল- 'পাপা কেঁদো না, মা তুমি কাঁদছ কেন? আমি ভুল করেছি।' ও খুব সহজেই সবার সঙ্গে কথা বলছে। অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার, হাওড়া রাইফেল ক্লাবের অভিজিৎ স্যার এবং ওর বাকি কোচদের সঙ্গেও ও ইতিমধ্যেই ফোনে হেসে হেসে কথা বলেছে।'
ঠিক কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?
বাবা জানান, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও প্রথমে শ্রীরামপুরে চলে গিয়েছিল। সেখানে থেকে ও শ্রীরামপুরে মাহেশের রথ এলাকায় চলে গিয়েছিল। সেখানে এক মেয়ের সঙ্গে আলাপের পর সে ওকে খাবার, জামাকাপড় ও একটি টুপি দেয়। ও সারা রাস্তা পায়ে হেঁটে ঘুরে আবার হাওড়ায় ফেরে। ও একজন প্রতিভাবান শ্যুটার, তাই খেলা নিয়ে কোনো চাপ ছিল না। তবে সামনে বোর্ড এক্সাম থাকায় স্কুলের উপস্থিতি (অ্যাটেনডেন্স) ও পড়াশোনা—সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়তো ওর সমস্যা হচ্ছিল।'
ধ্রুবজ্যোতি আরও বলেন, 'আমাদের পরিবারে কোনো ঝগড়া বা বকাঝকার বিষয় নেই। আমি ওকে কখনোই বকাবকি করি না, কারণ আমি নিজে একজন স্পোর্টসম্যান, তাই জানি খেলাধুলো কতটা স্ট্রেসফুল। তাই বাড়িতে ওকে কেউ কখনো বকাবকি করে না। ও আমার কাছেই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথস পড়ত। ওর ডায়েট থেকে শুরু করে সবকিছুর খেয়াল আমরা রাখতাম। যেহেতু ও স্পোর্টসে আছে, তাই ওর নিয়মিত কাউন্সেলিং হয়। আগামী দিনে ওর এই মানসিক সাপোর্ট সিস্টেম আমরা আরও বাড়িয়ে দেবো যাতে ও আরও সুন্দর জীবন পায়।'
অন্যদিকে, ডিসি সেন্ট্রাল তৌসিফ আলি এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পড়াশোনা নিয়ে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই কারণেই সে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। নিখোঁজ হওয়ার পর সে শ্রীরামপুরে কোথায় ছিল, তা দেখা হচ্ছে। এর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা, তাও হাওড়া থানার পুলিস খতিয়ে দেখছে। দময়ন্তীর বয়ান এখনও পুরোপুরি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তার বয়ান সম্পূর্ণ যাচাই করার জন্য আজ তাকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হবে।
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