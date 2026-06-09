/Jahangir Khan: নিজের জন্মদিন পালনের জন্যও মেরে পিটিয়ে টাকা তুলত জাহাঙ্গির খান: ফলতার বেতাজ বাদশার অত্যাচারে হাড়হিম বর্ণনা

পিয়ালি মিত্র: ফলতার বিতর্কিত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে এবার মারাত্মক সব অভিযোগ এনে মুখ খুললেন স্থানীয় বাসিন্দা অনিল হালদার। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই ফলতার রাজনীতিতে জাহাঙ্গীর খানের দাপট ছিল চর্চার বিষয়। তবে ২০২৬ এর ভোট আর তার সাম্প্রতিক ঘটনা এবং অনিল হালদারের বিস্ফোরক দাবি ফলতার রাজনীতিতে সেই বিতর্ককে আরও উস্কে দিয়েছে।
অনিল হালদারের অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় যোগ দেওয়া এবং তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার 'অপরাধে' জাহাঙ্গীর খান তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে চরম মারধর ও হুমকি দেন।
এখানেই শেষ নয়, জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিনব অভিযোগ এনেছেন অনিল। তাঁর দাবি:
১. জাহাঙ্গীরের জাঁকজমকপূর্ণ জন্মদিন পালনের নামে এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়ম করে ৫০ হাজার টাকা করে তোলা আদায় করা করত।
২. টাকা না দিলে এলাকায় ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত।
৩. খোদ অনিল হালদার নিজেই তিন দফায় মোট দেড় লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন।
৪. এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবশেষে গত ১৮ই মে ফলতা থানায় জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধর ও খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেন অনিল।
শুধু অনিল হালদারই নন, ফলতার বিভিন্ন মহল ও বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন জাহাঙ্গীর ও তাঁর পরিবার বিপুল পরিমাণ বেআইনি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।
এর পাশাপাশি, ফলতার নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে অবাধে সন্ত্রাস চালানো, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং ইভিএম (EVM)-এ বিজেপির প্রতীকের ওপর টেপ লাগিয়ে ভোটদানে বাধা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন তাঁর ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।
তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় সাতটিরও বেশি ফৌজদারি মামলা ছিল। গত ২৬শে মে কলকাতা হাইকোর্ট জাহাঙ্গিরের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ তুলে নেওয়ার পরেই তিনি গা ঢাকা দেন।
গ্রেফতারি এড়াতে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির যখন ভারত-নেপাল সীমান্ত পার হয়ে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) তাঁকে সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। পলাতক থাকাকালীন তাঁকে কারা আশ্রয় দিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
কেন নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলতেন জাহাঙ্গীর?
নির্বাচনের সময় পুলিস পর্যবেক্ষককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জাহাঙ্গীর নিজেকে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার চরিত্রের কায়দায় 'পুষ্পা' বলে দাবি করেছিলেন। তবে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশন সেখানে পুনঃভোটের নির্দেশ দেয়।
ভোটের ফলাফল: পুনঃভোটের ঠিক আগে জাহাঙ্গীর নাটকীয়ভাবে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান এবং দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উন্নয়ন প্যাকেজের প্রতিশ্রুতির কারণেই তিনি সরছেন। পরবর্তীতে এই পুনঃনির্বাচনে বিজেপির দেবাংশু পান্ডা ১ লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে ঐতিহাসিক জয়ী হন এবং জাহাঙ্গীর খান পালিয়ে যান ।
আপাতত পুলিসের জালে বন্দি ফলতার এই বাহুবলী নেতা। তাঁর এই পতন এবং গ্রেফতারির খবরে ফলতার রাজনৈতিক সমীকরণ যে অনেকটাই বদলে গেল, তা বলাই বাহুল্য।
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