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  • /Jahangir Khan: নিজের জন্মদিন পালনের জন্যও মেরে পিটিয়ে টাকা তুলত জাহাঙ্গির খান: ফলতার বেতাজ বাদশার অত্যাচারে হাড়হিম বর্ণনা

Jahangir Khan: নিজের জন্মদিন পালনের জন্যও মেরে পিটিয়ে টাকা তুলত জাহাঙ্গির খান: ফলতার বেতাজ বাদশার অত্যাচারে হাড়হিম বর্ণনা

Jahangir Khan arrest news: শুধু অনিল হালদারই নন, ফলতার বিভিন্ন মহল ও বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন জাহাঙ্গীর ও তাঁর পরিবার বিপুল পরিমাণ বেআইনি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 09, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:10 PM IST
Jahangir Khan: নিজের জন্মদিন পালনের জন্যও মেরে পিটিয়ে টাকা তুলত জাহাঙ্গির খান: ফলতার বেতাজ বাদশার অত্যাচারে হাড়হিম বর্ণনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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