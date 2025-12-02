Dankuni Incident: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য! কুরিয়ার কোম্পানির কর্মী ৩৩-এর যুবক ভাড়াবাড়িতেই 'পচেগলে'...মিলল ভয়ংকর অবস্থায়...

Dankuni Incident: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য! কুরিয়ার কোম্পানির কর্মী ৩৩-এর যুবক ভাড়াবাড়িতেই 'পচেগলে'...মিলল ভয়ংকর অবস্থায়...
Youth body recover in Dankuni: ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নভোনীত। এদিন সকালে বাড়ির মালিক দেখেন... তারপরই দরজা ভাঙতেই...ভয়ংকর দৃশ্য...
বিধান সরকার: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য (Dankuni Incident)! ভয়ংকর ঘটনা! বন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার ৩৩-এর যুবকের পচাগলা দেহ। বন্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরতে শুরু করলে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে উদ্ধার করে ওই যুবকের পচাগলা দেহ (Youth body recover in Dankuni)। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Dankuni shocking Incident)।
ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নভোনীত ঝাঁ। মৃতের বয়স ৩৩ বছর। ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নভোনীত। এদিন সকালে বাড়ির মালিক রাজু সেনগুপ্ত এসে ভাড়াটিয়া নভোনীতের খোঁজ করলে, তাঁর দেখা মেলেনি। দেখা যায়, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতর থেকে কটূ গন্ধ আসছে।
সন্দেহ হলে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ডানকুনি থানার পুলিস এসে দরজা ভেঙে দেখে শৌচালয়ে পড়ে রয়েছে ৩৩-এর যুবক নভোনীত ঝাঁয়ের নিথর দেহ। ৩৩-এর যুবক নভোনীত ঝাঁ বছর খানেক ধরেই ভাড়া ছিলেন রাজু সেনগুপ্তের বাড়িতে। TCI কুরিয়ার কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। আসল বাড়ি আসানসোলের পূর্ণিয়া তালাওয়ের বিসি কলেজ রোড এলাকায়।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শেষ ওই যুবককে দেখা গিয়েছিল ৩ দিন আগে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের অনুমান, ২ দিন আগে মৃত্যু হয়েছে নভোনীতের। দেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। তবে কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই স্পষ্ট জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
