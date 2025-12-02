English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Dankuni Incident: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য! কুরিয়ার কোম্পানির কর্মী ৩৩-এর যুবক ভাড়াবাড়িতেই 'পচেগলে'...মিলল ভয়ংকর অবস্থায়...

Youth body recover in Dankuni: ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নভোনীত। এদিন সকালে বাড়ির মালিক দেখেন... তারপরই দরজা ভাঙতেই...ভয়ংকর দৃশ্য...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 2, 2025, 03:51 PM IST
Dankuni Incident: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য! কুরিয়ার কোম্পানির কর্মী ৩৩-এর যুবক ভাড়াবাড়িতেই 'পচেগলে'...মিলল ভয়ংকর অবস্থায়...
নিজস্ব ছবি

বিধান সরকার: ডানকুনিতে জোর চাঞ্চল্য (Dankuni Incident)! ভয়ংকর ঘটনা! বন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার ৩৩-এর যুবকের পচাগলা দেহ। বন্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরতে শুরু করলে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে  উদ্ধার করে ওই যুবকের পচাগলা দেহ (Youth body recover in Dankuni)। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Dankuni shocking Incident)। 

Add Zee News as a Preferred Source

ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নভোনীত ঝাঁ। মৃতের বয়স ৩৩ বছর। ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নভোনীত। এদিন সকালে বাড়ির মালিক রাজু সেনগুপ্ত এসে ভাড়াটিয়া নভোনীতের খোঁজ করলে, তাঁর দেখা মেলেনি। দেখা যায়, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতর থেকে কটূ গন্ধ আসছে। 

সন্দেহ হলে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ডানকুনি থানার পুলিস এসে দরজা ভেঙে দেখে শৌচালয়ে পড়ে রয়েছে ৩৩-এর যুবক নভোনীত ঝাঁয়ের নিথর দেহ। ৩৩-এর যুবক নভোনীত ঝাঁ বছর খানেক ধরেই ভাড়া ছিলেন রাজু সেনগুপ্তের বাড়িতে। TCI কুরিয়ার কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। আসল বাড়ি আসানসোলের পূর্ণিয়া তালাওয়ের বিসি কলেজ রোড এলাকায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শেষ ওই যুবককে দেখা গিয়েছিল ৩ দিন আগে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের অনুমান, ২ দিন আগে মৃত্যু হয়েছে নভোনীতের। দেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। তবে কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই স্পষ্ট জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিস।

আরও পড়ুন, Pension Slip: পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর! এখন থেকে প্রতি মাসে ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে...

আরও পড়ুন, Contraceptive Pill: কনট্রাসেপটিভে ভয়ংকর বিপদ! মুঠো মুঠো পিল খাচ্ছেন? রক্ত জমাট বেঁধে ১৯-এর তরুণীর মর্মান্তিক পরিণতি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Dankuni Incidentyouth body recovercourier employee
পরবর্তী
খবর

SSC Case Update: যা গেছে তা যাক! ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিলই! নতুন পরীক্ষা হয়েছে ওটাই বৈধ... সুপ্রিম কোর্টে মামলা খারিজ...
.

পরবর্তী খবর

Sanchar Saathi App: আপনার ফোনেও রাষ্ট্রের নজরদারি! ইনস্টল হবে এমন অ্যাপ যা ডিলিটও করা যাবে...