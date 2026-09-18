/হঠাত্‍ দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হোম স্টে-র বারবিকিউ! হানিমুনেই ঝলসে গেলেন নববধূ, ভয়ংকর ভিডিয়ো

নারায়ণ সিংহ রায়: বিয়ের পর নতুন জীবন শুরুর আনন্দ। সেই আনন্দের মুহূর্তকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার নবদম্পতি। কিন্তু হানিমুনের সেই সফরেই ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দার্জিলিংয়ের সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে বার্বিকিউয়ের আগুনে গুরুতরভাবে ঝলসে গেলেন নববধূ। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে যান তাঁর স্বামীও। নতুন বিয়ের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এমন দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পরিবার ও পরিচিতদের মধ্যে। মধুচন্দ্রিমার আনন্দের সফর যে এভাবে দুর্ঘটনায় পরিণত হবে, তা ভাবতেই পারেননি নবদম্পতি।
হানিমুনে সিটংয়ে গিয়েছিলেন নবদম্পতি
জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা সমীর দাস ও নিকিতা সাহা সম্প্রতি বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাঁরা মধুচন্দ্রিমার জন্য দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে যান। সেখানে একটি হোমস্টেতে ছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতে হোমস্টের বারান্দায় বসে পাহাড়ের পরিবেশ উপভোগ করছিলেন নবদম্পতি। তাঁদের সামনেই চলছিল বার্বিকিউ তৈরির প্রস্তুতি। সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আচমকাই পরিস্থিতি বদলে যায়।
কিছু ঢালতেই দাউদাউ করে আগুন
হোমস্টের প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় একটি টেবিলের উপর বার্বিকিউ রাখা রয়েছে। তার সামনে বসেছিলেন নবদম্পতি। সম্ভবত হোমস্টেরই এক ব্যক্তি তাঁদের জন্য বার্বিকিউ তৈরি করছিলেন। হঠাৎ ওই ব্যক্তি বার্বিকিউতে কোনও একটি তরল বা উপাদান ঢালার পরই আগুন আচমকা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন নিকিতার গায়ে ধরে যায়। আগুন নেভানোর জন্য তড়িঘড়ি চেষ্টা করেন তাঁর স্বামী সমীর। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর শরীরেরও কয়েকটি অংশ ঝলসে যায়। হোমস্টের ভিতরে তখন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।
প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্র, পরে হাসপাতালে
ঘটনার পর দ্রুত নবদম্পতিকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নিকিতাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। সমীরেরও শরীরের কয়েকটি জায়গা পুড়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিকিতার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।
তদন্ত শুরু
এই দুর্ঘটনা ঠিক কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে আগুন ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখা গেলেও, ফুটেজটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁদের অনুমান বার্বিকিউতে মাখন জাতীয় কিছু ঢালার সময় আগুন ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, পুরো বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ।
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