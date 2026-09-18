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হঠাত্‍ দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হোম স্টে-র বারবিকিউ! হানিমুনেই ঝলসে গেলেন নববধূ, ভয়ংকর ভিডিয়ো

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই হোমস্টের বারান্দায় বার্বিকিউ চলাকালীন আচমকাই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সেই আগুনে গুরুতরভাবে ঝলসে যান নববধূ নিকিতা। তাঁকে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে সমীরও ঝলসে যান। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:15 AM IST
হঠাত্‍ দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হোম স্টে-র বারবিকিউ! হানিমুনেই ঝলসে গেলেন নববধূ, ভয়ংকর ভিডিয়ো
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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